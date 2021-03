Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je Srni da će BiH iduće sedmice dobiti prve pošiljke vakcina protiv virusa korona iz sistema "Kovaks", a da će do 1. maja treba stići 100.000 vakcina "Astra Zeneka", te da su moguće i prve isporuke iz sistema zajedničkih nabavki sa EU.

"Riječ je o vakcinama kompanija `Fajzer` i `Astra Zeneka` i do kraja aprila odnosno do 1. maja, kako su najavili iz `Kovaksa` oko 100.000 vakcina iz `Astra Zeneke`. Danas smo dobili potvrdu koju, ipak, moramo prihvatiti sa rezervom da će do kraja aprila doći i prve isporuke iz sistema zajedničkih nabavki sa EU", rekao je Tegeltija.

Tegeltija je istakao da je ohrabrujuća i današnja najava i poruka koju je BiH dobila iz Ankare.

"Odatle smo dobili poruku da ćemo dobiti 30.000 vakcina koje su rezultat pomoći Turske", naveo je Tegeltija.

Na pitanje da li BiH može očekivati pomoć Mađarske u vakcinama nakon današnje posjete ministra inostranih poslova ove zemlje Petera Sijarta, Tegeltija je rekao da Mađarska u ovom trenutku nije u poziciji da bilo kome pozajmljuje vakcine.

"Nisu u mogućnosti jer i oni praktično nisu dobili ništa iz sistema zajedničke nabavke. Cjelokupni proces vakcinisanja u Mađarskoj praktično je završen njihovom direktnom kupovinom u Rusiji i Kini. Oni su iskazali spremnost da nakon juna rade na zajedničkim nabavkama, odnosno ustupanjem određene količine vakcina BiH", istakao je Tegeltija.