Obralija protiv Obralije: Demantovao sam sebe

Zamjenik predsjednika Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH Enes Obralija dematovao je sebe na izjavu koji je prethodno dao.

Naime on je rekao da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela za mora da obezbjeđuje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika, da bi to naknadno demantovao u izjavi koju je dao za ATV.

"Vidim da su neki portali prenijeli da će morati, ništa se ne mora, mora se samo umrijeti, ali daj Bože. Nije baš preneseno onako kako sam ja rekao. Moje mišljenje je i to je moj stav da je pitanje svih pitanja pred Nezavisnim odborom, MUPom RS i Direkcijom za koordinacijom da se što prije u skladu sa zakonima u BiH da se obezbijedi obezbjeđenje trenutno predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika. Stav o tom pitanju će Odbor zauzeti na nekoj od narednoj sjednica, nakom što informišemo sve članove. Danas smo nas trojica bili i željeli smo se uvjeriti šta je Direkcija po tom pitanju poduzela nakon što je Milorad Dodik izabran u Predsjedništvo i nalaze se rješenja. Ja se nadam da će se ta rješenja iznaći do kraja godine i da će se kapaciteti Direkcije staviti u funkciju obezbjeđenja člana Predsjedništva. To je stav moj koji ja ne mijenjam", rekao je Obralija za ATV.

Nakon sastanka sa rukovodstvom Direkcije, na kojem je razgovarano o iznalaženju rješenja o načinu obezbjeđenja Dodika, koji traži da ga nastave obezbjeđivati pripadnici MUP-a Republike Srpske kojima jedino vjeruje, Obralija je rekao novinarima da taj posao Direkcija treba i mora da radi.

"Vrlo su jasna pravila i poznate procedure, a ne mogu reći da li Dodik ima ili nema povjerenje u pripadnike Direkcije, u kojoj je angažovan i veliki broj ljudi iz Republike Srpske. Ja nemam nikakve rezerve kada su u pitanju svi zaposleni u Direkciji", izjavio je Obralija.

Nekoliko sati nakon prve izjave, Obralija je demantovao sam sebe.