Nović: OBA će se obiti o glavu SDA

Šef Kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović rekao je u intervjuu Srni da se odavno zna vrlo jasno ko upravlja obavještajnim sistemom u BiH, što će se obiti o glavu SDA, iz čijih redova dolazi prvi obavještajac Osman Mehmedagić.

Nović je istakao da se odavno govori da Obavještajno-bezbjednosna agencija /OBA/ služi u BiH isključivo političkim interesima jedne političke partije u Sarajevu.

"Ništa tu više nije sporno, ali je tragično što sistem u BiH u ovom slučaju pokazuje da uopšte ne funkcioniše jer - podignuta optužnica, podizanje nove, vođenje krivičnog postupka - očigledno da za pravosudni sistem ništa ne znači", naveo je Nović, osvrćući se na činjenicu da godinama OBA BiH radi bez nadzora i podatke da se direktoru te agencije Mehmedagiću već sudi za određena krivična djela, a da su za druga podignute optužnice ili je pod istragom.

Prema njegovim riječima, šokantno je da desetine i stotine ljudi koji su u sistemu BiH i u policijskim strukturama suspendovani za najobičnije prekršaje, uključujući saobraćajne nesreće, sjede kod kuće, nemaju nikakva prava, a prvi čovjek OBA kormilari i dalje.

"Ne samo što takav čovjek upravlja OBA, nego i drugim policijskim agencijama u BiH. Odavno se ovdje zna vrlo jasno ko upravlja ovim sistemom u BiH. To će se obiti o glavu SDA, iz čijih redova dolazi prvi obavještajac. Isto tako, to ne služi na čast ni onim ambasadama u BiH, uključujući OHR, koje se do danas nisu izjasnile o ovom slučaju", rekao je Nović.

Nović je istakao da su, ostajući nijemi i gluvi za ovaj slučaj, vrlo glasno reagovali za slučaj sad već bivšeg predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH Milana Tegeltije, tvrdeći za njega da je nanio štetu pravosuđu u BiH, Sudu i Tužilaštvu BiH, a da, prema njima, u slučaju rukovodstva OBA - nije nanesena šteta.

On je dodao da je skandalozno i formiranje i zloupotreba prilikom formiranja Komisije za provjeru tajnih podataka.

"Ovim se pokazuje da hitno treba pristupiti izmjeni Zakona o OBA, gdje samo OBA ne može vršiti provjere, a Komisija mora da bude potpuno nezavisna i smatram da je došlo vrijeme da se i civilni sektor u to uključi koji bi na objektivan način mogao da procjenjuje da li je neko zaslužio ili nije da mu se zabrani pristup tajnim podacima", smatra Nović.

Na pitanje zbog čega se ne održavaju sjednice Zajedničke komisije za nadzor nad radom OBA, Nović kaže da je "šokantno da predsjedavajući Komisije Nermin Nikšić već nekoliko mjeseci ne želi da zakaže sjednicu te komisije".

"Da li i on sam taktizira i to dogovara sa predstavnicima SDA, ne znam. Jedno vrijeme je bio odsutan iz zdravstvenih razloga, ali kada iz OBA izlazi afera za aferom, a da se Komisija ne sastaje, to je nedopustivo. Čak Komisija nije usvojila ni finansijski izvještaj za 2019. godinu, budžet za 2020. godinu, a mi smo već na pragu 2021. godine", naveo je Nović.

Komentarišući činjenicu da je dosadašnji predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija prisluškivan i da mu je direktor OBA Osman Mehmedagić potvrdio da to rade neki odmetnuti dijelovi OBA ili paraobavještajni dijelovi, Nović je rekao da ne može komentarisati razgovor Tegeltije i Mehmedagića, ali da je jasno da taj snimak, koji je izašao u javnost, nema veze sa stabilnim telefonom, sa zvaničnim slušanjem, već da je riječ "o načinu koji se u BiH već odavno čini prema pojedincima i grupama".

"Da ne ulazim u različite vrste tajnog snimanja i dokumentovanja, ali je nesporno da jedna grupa to radi. No, to ne može biti nikakva otrgnuta grupa unutar OBA. Ako bi to bilo tačno, vjerovatno bi Mehmedagić preduzeo mjere i ne bi mogao dozvoliti zloupotrebe do te mjere. Stoga, ne mislim da je to van kontrole prvog čovjeka u službi ako je riječ o autentičnom snimku", rekao je Nović.

ŠAMAR BiH

Nović je istakao da odbijanje dva člana Predsjedništva BiH Željka Komšića i Šefika DŽaferovića da se sastanu sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom u Sarajevu predstavlja iskazivanje nekulture, čime je udaren šamar BiH.

"Takvo ponašanje DŽaferovića i Komšića nije nikakvo čuvanje obraza BiH, kako to oni hoće da kažu", rekao je Nović.

Nović je naveo da, bez obzira ko i sa kakvim stavovima dolazio u BiH, mora se znati da je ministar spoljnih poslova Rusije u BiH došao na poziv ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković.

"DŽaferović i Komšić, ako ništa drugo, trebali su da ispoštuju Turkovićevu, koja je pozvala gosta i koji se udostojio da dođe i u Predsjedništvo BiH. U svemu ovome ne smije se zanemariti ni uloga Rusije kao moćne sile, zemlje koja je participirala i u donošenju Dejtonskog sporazuma i koja igra snažnu ulogu u svijetu, u miru i održavanju ravnopravnosti svih naroda u BiH", smatra Nović.

On je dodao da sve što su DŽaferović i Komšić imali reći, mogli su to u otvorenom razgovoru sa Lavrovom.

"Reći da ne žele prisustvovati sastanku zbog toga što Lavrov ima stavove o Dejtonskom sporazumu, odnosno o OHR-u, za koji kaže da treba da ode, jeste nedopustivo kada se zna da je ruska spoljna politika o tom pitanju godinama jasna. Jasna je otkako postoji OHR. Ne znam šta su očekivali. Nije valjda da su očekivali da će Lavrov kleknuti pred njih u Predsjedništvu BiH. Mislim da to nije dobro i da to govori o potpunom odsustvu diplomatske kulture, diplomatske politike u BiH i siguran sam da će to imati svog odjeka u budućnosti. Siguran sam da Rusija neće lako preći preko ovoga pokušaja omalovažavanja ministra inostranih poslova Lavrova, koji spada u red najjačih diplomata u svijetu", smatra Nović.

TURKOVIĆEVA RUŠI BiH

Ocjenjujući posljednje istupe Turkovićeve, koja javno govori da Republiku Srpsku treba ukinuti i koja je predsjedavajućeg i srpskog člana Predsjedništva Milorada Dodika uporedila sa Hitlerom, Nović je rekao da su takve izjave nedostojne i ne priliče mnogo nižim funkcijama od funkcije ministra inostranih poslova.

"Turkovićeva je time pokazala potpuno nepoštovanje srpskog naroda, Republike Srpske i svog šefa predsjedavajućeg Predsjedništva BiH. Ukoliko žele da razvijaju unutrašnje odnose u BiH, bilo bi mnogo mudrije da je Turkovićeva posjetila entitete, parlamente, vlade Republike Srpske i Federacije BiH i sa njima razgovarala o spoljnoj politici i interesovala se šta je to interes Srpske, Federacije BiH i time gradila unutrašnje odnose.

Ovim je najdrastičnije pokazala da ne želi ništa što je u BiH i Republici Srpskoj bitno, nego se u svim istupima zalaže za rušenje ustavnog uređenja u BiH. Zalagati se za ukidanje Republike Srpske je istovremeno i rušenje Ustava BiH", istakao je Nović.

BiH BEZ POMAKA I REZULTATA

Nović smatra da situacija u kojoj se našla BiH nikako nije dobra i da ne vidi nikakve želje da se reformski procesi sprovode jer sve što želi jedna strana, druga ne želi.

"Htio to neko priznati ili ne, ovdje se nipodaštavaju dva naroda, Hrvati i Srbi, i želi dominacija trećeg bošnjačkog naroda. To ne može rezultirati ničim pozitivnim", zaključio je Nović.