Novi zemljotres u BiH

Kako javlja EMSC, zemljotres je bio jačine 2,6 po Rihteru, a epicentar je 48 kilometara sjeverozapadno od Sarajeva i 6 kilometara južno od Zenice na dubini od 10 kilometara

#Earthquake ( #zemljotres ) possibly felt 2 min ago in #Mostar #Bosnia & Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/GSdC5EW7Vo

Iako je magnituda potresa poprilično niska, podrhtavanje tla su mogli osjetiti građani.

Felt reports received in the last few min. More info soon pic.twitter.com/qWbP5vRYwh

— EMSC (@LastQuake) August 18, 2020