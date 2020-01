Nove provokacije u Oružanim snagama BiH na račun Srba

Da je širenje mržnje prema Srbima i Republici Srpskoj postala ustaljena praksa bošnjačkih pripadnika OS BiH, pokazuje još jedan primjer. Vojnik Eldin Јahić, koji službuje u kasarni "Zdravko Čelar" u Derventi na svom je Fejsbuk profilu dijelio sadržaj u kojem se Republika Srpska naziva genocidnom tvorevinom.

Kako bošnjački političari doživljavaju Oružane snage, pokazao je i ministar odbrane Sifet Podžić koji je na zvaničnom sastanku Zajedničkog štaba oficire pozdravio ratnim pozdravom tzv. Armije BiH. Tek na intervenciju njegovog zamjenika, Podžić se izvinio.

Nisu se ni smirile strasti nakon što je stariji vodnik Suljo Handić javno objavio pjesmu koja slavi Nasera Orića i zločin nad Srbima u Kravici na Božić 1993. godine, a vojnik Eldin Јahić otišao je korak dalje i podijelio tekstove u kojima se Republika Srpska predstavlja kao genocidna tvorevina. Zajedničko Handiću i Јahiću jeste da su na službi u kasarni u Derventi, u Republici Srpskoj.

- Trenutno se ispituje svaki slučaj pojedinačno i ne može se okarakterisati niko da je kriv dok se ne provode procedura. Oni će veoma brzo doći sa prijedlogom mjera kod ministra i zamjenika ministra i mi ćemo preduzeti korake dalje. U svakom slučaju, nije stvar koja je prepuštena stihiji i koja je zanemariti - izjavio je zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić.

U toku su četiri disciplinska postupka; tri protiv Bošnjaka i jedan protiv srpskog pripadnika OS, kaže Okolić. Preventivno, svi vojnici su dodatno obavješteni o kaznama za korištenje društvenih mreža na uvredljiv način. Okolić je potvrdio je da se desio grubi incident na sastanku ministra Sifeta Podžića sa oficirima u Domu OS kada se obratio sa "pozdrav domovini" što je ratni pozdrav tzv. Armije BiH.

- Na tom sastanku se desio lapsus gospodina Sifeta koji je tačno pozdravio sa tim pozdravom, ali na moje reagovanje je shvatio šta je uradio i odmah se izvinio svim prisutnim - rekao je Okolić.

Uvidjevši da je korištenjem ratnog pozdrava Armije u kojoj je bio oficir uvrijedio srpske oficire, Sifet Podžić se izvinio i preko sajta MO BiH.

- Šta to treba da predstavlja Srbima, kakav osjećaj treba da ponesu sa sobom ako to ne miriše na rat, ne samo da je ponižavajuće nego je upozoravajuće. To što se izvinio ne oslobađa odgovornosti jer je pokazao šta misli. To je uradio zbog pozicije. Znamo šta misli Podžić, ništa bolje nego njegov partijski šef - izjavila je član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost PS BiH Dušanka Majkić.

Širenja mržnje prema svemu što je srpsko na društvenim mrežama bilo je i ranije, naročitom tokom obilježavanja Dana Republike. Za srpske kadrove težak zadatak da se izbore za ravnopravan i adekvatan status u OS za koju međunarodni zvaničnici vole da kažu da je najuspješpnija reforma u poslijeratnoj BiH.