SIPA istražuje ko je prijetio predsjedavajućem Predsjedništva BiH

Još nije poznato ko je osoba, koja je juče pred kraj radnog vremena prijetila predsjedavajućem BH predsjedništva i članovima njegove porodice.

Agencija za istrage i zaštitu je obavještena o telefonskom pozivu, koji je upućen iz Belgije, a muška osoba, je osim prijetnji uputila i pogrdne psovke predsjedavajućem Dodiku i njegvoj porodici uz poruku da rat još nije gotov . Iz Sipe danas samo kratko poručuju da su zaprimili prijavu o prijetnjam i da su otvorili istragu, ali konkretnih rezultata još nema.

"Dana 03.12.2018. godine policijski službenici SIPA-e su zaprimili prijavu o prijetnjama, koje su upućene predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodinu Miloradu Dodiku. Pripadnici Sipe preduzimaju sve mjere i radnje u cilju otkrivanja počinilaca i ne možemo u ovom trenutku otriti više informacija", kaže Luka Miladinović, portparol Agencije za istrage i zaštitu BiH

Druga prijetnja u samo sedam dana, upućena predsjedavajućem Dodiku, ali i osporavnje prava policiji Srpske da ga obezbjeđuje u Sarajevu, slika je BiH, odnosno ambijenta u kome se ne može normalno funkcionisati, kaže predsjednica Srpske Željka Cvijanović.

Poručuje da pozivanje kojekavih isfrustriranih ljudi, koji upućuju prijetnje predstvalja zapravo ogledalo Bosne i Hercegovine. Tamo ne možete da funkcionišete ako imate dobre namjere, odnosno da na svoj nacin, onako kako su vam gradjani Republike Srpke poklonili povjerenje branite interse Srpke, kaže Željka Cvijanović.

"Predsjedavajući Predsjedništva BiH, odnosno srpski član, Milorad Dodik, dolazi tamo u ime Republike Srpske, on je dužan dakle da poštuje Republiku Srpsku, promoviše Republiku Srpsku, brani njene interese i govori, dakle, u ime građana RS, ali očito da država BiH ima problem da to razumije, i očito da pokazuju svoj jedan drugačiji pristup, koji je moram reći nenormalan, nije to samo prijetnje već je ambijenta u kome ne možete normalno da funkcionisete", rekla je Željka Cvijanović predsjednik Republike Srpske.

Predsjednica Republike Srpske zaključuje da nije optimista kada je u pitanju Bosna i Hercegovine i da zbog toga treba jačati institucije Republike Srpske. Predsjedvajućem Predsjedništva prijetnje su upućene i 26. novembra i to iz Njemačke zbog isticanja zastave Republike Srpske u zgradi Predsjedništva.

Sipa je idetifikovala osobu, koja je prijetila Dodiku i članovima njegvoog kabineta i sada je sve u nadležnosti Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iz te pravosudne institucije i danas su poručili da je tužilac od samog početka uključen u istragu, ali da ne mogu da daju više informacija. Dodik je ranije poručio da će insistirati da ga u Sarajevu obezbjeđuje policija Srpske, a uprkos uvjerenjima iz ministarstva unustrašnjih poslova da je po zakonu to moguće, iz direkcije za koordinaciju policijskih tijela i dalje osporavaju to pravo.