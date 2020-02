Novalić: Klinički centri dobro koordiniraju, ukoliko se problem pojavi spremni smo

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i premijer Federacije BiH Fadil Novalić sastali su se danas u Doboju gdje su razgovarali o pojavi virusa korona.

"Mi smo danas sabrali sve faktore koji bi trebali da servisiraju ovaj problem. Čuli smo šta su uradili kličnički centri, zavodi za javno zdravstvo, pa smo se zapitali šta bi trebala i Vlada da uradi po tom pitanju u slučaju da dođe do epidemije. Ja bih ponovio ministra Mandića i njegovo mišljenje "svi dosadašnji testovi pokazali su se kao negativni, ali jednog dana će biti pozitivni". Dakle, ne smijemo paničiti, već to moramo servisirati po procedurama koje to zahtjevaju. Državni mehanizmi su se pokrenuli u ovom slučaju i jako su puno uradili na preticanju ovog problema. Klinički centri jako dobro sarađuju i koordiniraju. Ukoliko se problem pojavi, spremni smo. Ali, čak i da se pojavi, nema mjesta panici", izjavio je Fadil Novalić, premijer FBiH.