Novaković Bursać: Prenervozna reagovanja eksponenata zapadnih politika u BiH

Prenervozna reagovanja određenih političara i stranaka u BiH na izjave iz Ambasade Rusije u vezi sa Nato potvrđuju da su oni isključivi eksponenti nekih zapadnih politika i međunarodnih organizacija, ocijenila je za Srnu predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković Bursać.

Ona je istakla da se maligni uticaj u BiH može vezati jedino za one koji su u BiH i region bacali osiromašeni uranijum.

- Očito je da je riječ o isključivim eksponentima nekih zapadnih politika i međunarodnih organizacija, a da ih ne zanima ukupna pozicija BiH u međunarodnim odnosima koja mora da bude usklađena sa unutrašnjim stavovima konstitutivnih naroda i entiteta. Ukoliko je drugačije, to nije usaglašena, a samim tim ni vjerodostojna politika - rekla je Bursać.

Reagujući na istupe zvaničnika SDA u institucijama BiH Šefika Džaferovića, Bisere Turković, kao i člana Predsjedništva BiH Željka Komšića povodom saopštenja Ambasade Rusije u BiH o Nato i BiH, Bursać je rekla da im uporno iskrivljavanje činjenica o saradnji sa Natom, projektovanim kroz Program reformi, neće još dugo moći pomagati da dezavuišu javnost u FBiH.

- I samo ime Komisije za saradnju sa Natom potvrđuje o čemu se radi. Dakle, riječ je o saradnji, a ne integracijama, što im očito previše smeta - rekla je Bursać.

Ona ističe da, kada se govori o nekakvom malignom uticaju u BiH i regionu, on se može povezati jedino sa istresenim osiromašenim uranijumom, a nikako sa direktnom podrškom narodu i građanima koje određene zemlje pružaju u kontinuitetu.

Ruska Ambasada u BiH saopštila je juče da je smisao postojanja NATO-a, koji se pretvorio u geopolitički projekt Zapada, borba protiv Rusije, te da će u slučaju praktičnog približavanja BiH i Alijanse reagovati na taj neprijateljski korak.

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković istakla je da "Ruska Federacija neće diktirati hoće li BiH u NATO" nego da o putu BiH u taj savez odlučuju građani i institucije BiH.

Komšić smatra da je to geopolitička igra Rusije koja "ima za cilj da se zaustavi širenje NATO-a u Evropi". To nije, smatra on, samo poruka BiH, nego i njenim "saveznicima u okviru NATO-a kao što su SAD, Velika Britanija, Kanada, Njemačka i drugi", a "politički govor koji obiluje uvijenim prijetnjama sigurno nije prihvatljiv ni njima, a ni ljudima u BiH".