Novaković Bursać: Neozbiljna komisija za utvrđivanje stanja u pravosuđu BiH

Šef Kluba poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković Bursać istakla je u intervjuu Srni da je Privremena istražna komisija za utvrđivanje stanja u pravosuđu BiH neozbiljna komisija koja pokušava da se bavi izuzetno važnim pitanjima.

Na pitanje zbog čega u radu ove komisije ne učestvuju predstavnici SNSD-a i HDZ-a, Bursaćeva je navela da može govoriti samo u ime SNSD-a, i da pretpostavlja da su isti razlozi i kod HDZ-a, a to je da ne mogu sebi dopustiti neozbiljno bavljenje ozbiljnom temom kao što je pravosudni sistem.

"SNSD to sebi nije mogao da dozvoli. Sudeći prema temema koje razmatra i zaključcima koje ta komisija donosi, očigledno je da je riječ o klasičnom 'političarenju', predizbornoj kampanji i kreiranju sadržaja za dnevno-političke svrhe, ali i, veoma često, nedopuštenom pritisku na pravosuđe. Smatramo i dalje da je formiranje prijedloga zakonskih rješenja na nivou tri ministarstva pravde i komisije Brčko distrikta i njihovo usvajanje u odgovarajućim parlamentima jedini prirodan i normalan put za unapređenje stanja u pravosuđu", pojasnila je Bursaćeva.

Komentarišući činjenicu da je član ove komisije, lider PDP-a Branislav Borenović na sjednicu došao sa spiskom nabavki medicinske opreme Agencije za lijekove BiH, Bursaćeva je rekla da je jasno da je PDP došao sa zadatkom.

"PDP ima neodoljivu potrebu da izvrši svaki zadatak koji mu postavi SDA. Očigledno je da se uporno nastoje fabrikovati afere s jasnom namjerom da se teret krize u vezi sa nabavkom medicinske opreme iz Federacije prebaci u Republiku Srpsku", istakla je Bursaćeva, dodavši da će sigurno doći vrijeme i da Agencija za lijekove, kojom rukovodi kadar PDP-a, pojasni neke svoje poteze.

Ona je navela da SNSD smatra da kada god postoji osnov sumnje za bilo koji predmet, taj predmet treba da obrade nadležne institucije, te da nemaju nikakav problem s tim, a da je besmisleno da se poslanici pretvaraju u analitičare tržišta, istražioce, tužioce, sudije...

"Poslanici kroz parlamente imaju svoju ustavnu ulogu, a drugi stubovi vlasti svoje uloge, i s toga treba prepustiti da svako radi svoj posao", rekla je Bursaćeva, ističući da parlamentarni nadzor svakako treba da postoji, ali da to što rade poslanici u Privremenoj istražnoj komisiji nema veze sa tim.

Na pitanje da prokomentariše činjenicu da se predsjedavajući ove komisije Damir Arnaut i na sjednici i u medijima hvalio da je učestvovao na nedavnoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira i da je govorio o, kako je rekao, "katastrofalnom stanju u pravosuđu BiH", Bursaćeva je rekla da su upravo oni koji su pozvali Arnauta na sjednicu pokazali kakve su im namjere kad je riječ o navodnim reformama u pravosuđu.

"Taj posao godinama je neuspješno vodila međunarodna zajednica i njima je sve bilo u redu dok je pravosuđe kontrolisalo političko Sarajevo, u prvom redu SDA. Sada, kada nema te kontrole, stanje im je loše, katastrofalno i sada im je Arnaut prezenter stanja na sjednicama Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira. Pravosuđe u BiH ima sistemsku grešku na koju SNSD i još neke stranke upozoravaju već godinama, i dok ne bude stvarne političke volje da se ta greška otkloni, nećemo doći do željenih rezultata", ukazala je Bursaćeva.

Osvrćući se na efekte pravosudnog sistema, ona je konstatovala da postoji veliki disbalans u rješavanju predmeta u Republici Srpskoj i FBiH kada je riječ o određenim grupama predmeta.

"S druge strane, već pet godina se ne ispunjavaju dogovorene stavke iz Protokola o ishodu ministarskog sastanka u okviru strukturalnog dijaloga između Evropske unije i BiH, od kojih je jedna tačka i donošenje Strategija za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Sve to ukazuje da se određene činjenice prećutkuju i stvara se pogrešan narativ kako o samom stanju pravosudnog sistema, tako i o mogućim pravcima poboljšanja", pojasnila je Bursaćeva.

Na pitanje da li u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH postoji parlamentarna većina i kome je u interesu da se dogovori ruše, Bursaćeva je rekla da se većina trenutno formira od tačke do tačke što unosi dodatno nepovjerenje među partnere koji su izabrali Savjet ministara.

"To nas, nažalost, udaljava i od mogućnosti kvalitetnijeg odgovora na krize koje su prisutne - od pandemije virusa korona, preko migrantske do ekonomske krize koja nas izvjesno očekuje. Glavni krivac za takvo stanje je SDA, koja sve u BiH vuče za nos pune dvije godine jer nema konzistentnu politiku. Oni bi do podne s jednim, a popodne s drugim partnerima, do podne su nacionalna, a popodne građanska stranka", naglasila je Bursaćeva, dodavši da zbog toga najviše trpe stanovništvo u BiH.

Osim toga, konstatovala je ona, SDA kad god to može koristi političku snishodljivost i sluganstvo SDS-a i PDP-a, kao i očiglednu potrebu te dvije partije da se dodvore političkom Sarajevu i strancima zarad sitne političke koristi i mrvica u vidu ponekog postavljenja ili produžetka mandata njihovog kadra u zajedničkim institucijama BiH.

Osvrnuvši se na borbu sa pandemijom virusa korona u Republici Srpskoj, s obzirom na to da je ljekar po struci, Bursaćeva je rekla da treba biti realan i sagledati cjelokupnu situaciju.

"Svi smo mi pomalo generali poslije bitke, ali ko hoće da bude realan, mora da prizna da smo se kao relativno mala zajednica dobro i kvalitetno organizovali, oslanjajući se isključivo na sopstvena sredstva i hvale vrijedne donacije iz prijateljskih zemalja. Naš zdravstveni sistem jeste bio opterećen, ali je na odgovarajući način zbrinuo sve pacijente", istakla je Bursaćeva.

Osim zdravstvenog, navela je ona, i drugi sistemi u Srpskoj, od obrazovnog do bezbjednosnog, dobro su se snašli i dali odgovarajući doprinos borbi sa virusom korona.

"Sve je to počivalo svakako na kvalitetnom i disciplinovanom odgovoru samih građana. Bilo je i grešaka i nepridržavanja mjera, što treba da nam posluži kao nauk za buduće slične situacije, a ne kao sredstvo političkog nadmudrivanja najniže vrste", poručila je Bursaćeva koja je i sama bila pozitivna na virus korona.