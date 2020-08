Njemački utjerivači dugova uspješno posluju i u BiH

U BiH već duže vrijeme posluje kompanija “EOS Matrix”, kao dio “EOS grupacije”, jedne od vodećih internacionalnih kompanija sa sjedištem u Njemačkoj koje se bave naplatom potraživanja.

Ali, iako se u prvi mah tako može pomisliti, nije riječ o nekim “žestokim momcima” koji će kucati na vrata i tražiti novac. Oni djeluju na mnogo mirniji i civiliziraniji način.

Da ova internacionalna kompanija pozitivno posluje u Bih, potvrđuje i njihov izvještaj o radu za prethodne dvije godine. U izvještaju se navodi da je “EOS Matrix” u BiH imao više od 40.000 slučajeva, među kojima je najviše neotplaćenih kredita koje su otkupili od banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing društava.

Ova problematika posljednjih godina u Hrvatskoj izaziva veliku pažnju, pogotovo nakon žalbi građana kako ih agencije i firme koje se bave tim poslom bukvalno maltretiraju - od čestih pozivanja telefonom, pa do ispitivanja familije, da bi na taj način dužnike natjerali da plate.

Forumi širom regije preplavljeni su žalbama građana koji su dobili poziv u vezi s dugovanjima.

- Čekaju, što bi rekli, 5 do 12 da nahrpe očajno visoke kamate, a zatim zovu noć i dan kako bi očajnog dužnika natjerali u kolaps da proda i ono što nema. Samo da ga puste na miru - naveo je jedan od građana Hrvatske.

Brojni pozivi

Dodao je kako se pozivi snimaju bez upozorenja.

- Traže lične podatke, datume rođenja. Zvali su mi rodbinu i tako pokušavaju doći do mojih podataka. Pošto sam im 20 puta rekao da me prestanu uznemiravati, lik mi je rekao da će me nazivati sve dok mu ne potvrdim. Ovo je prešlo svaku mjeru - naglasio je korisnik jednog foruma u Hrvatskoj.

Žalbe građana Agenciji

U slučajevima prijenosa potraživanja, odnosno prodaje ili ustupanja dugovanja novom povjeriocu, dozvoljen je prijenos i ličnih podataka o dužnicima, pojasnio je za “Avaz” direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević.

- Do sada smo imali više prigovora građana u slučajevima kada su banke i mikrokreditne organizacije svoja dugovanja prenijele na nove povjerioce, a te prigovore smo ocijenili kao neosnovane - istakao je Kovačević.