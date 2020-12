Njemački poslanik smatra : BiH treba da se razvija kao federalna država

Poslanik Hrišćansko-demokratske unije u Bundestagu Stefan Kaufman smatra da bi BiH trebalo da se razvija kao federalna država, ističući da neupitno podržava Dejtonski sporazum.

Kaufman je istakao da su njemački mediji opširno izvještavali o 25 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, te da je postavljeno pitanje dokle je BiH stigla i da li joj je još potreban visoki predstavnik.

"Postavljeno je pitanje da li je potreban neki novi zakon i da li je realistično ovo što je do sada postignuto", rekao je Kaufman za RTRS.

Kada je riječ o stranim investicijama u Republiku Srpsku i BiH, konkretno o njemačkim ulaganjima, Kaufman smatra da bi NJemačka trebala više da ulaže, ali da je potreban čvrst zakonski okvir za to.

"U Republici Srpskoj je razvijena mašinska industrija, poljoprivreda i uslužne djelatnosti. Moja želja je da NJemačka više investira u Republiku Srpsku i BiH, kao Austrija. Tu ima mnogo profesionalnih i obrazovanih ljudi i u tome vidim potencijal za ulaganje. Međutim, mora da postoji platforma za razmjenu mišljenja i potencijala između Republike Srpske i NJemačke. Zato su bitna predstavništva, poput Predstavništva Republike Srpske u Štutgartu. Najbitnije je da postoji čvrst zakon na koji investitori mogu da se oslone. To je jako bitno za ulaganje", istakao je on.

Kaufman je komentarisao i situaciju sa virusom korona, podsjetivši da je NJemačka uvela potpuno zatvaranje pred predstojeće praznike.

"Prva zamisao je bila da se blažim `lokdaunom` smanji procenat oboljelih, ali se to nije desilo. Zato je NJemačka bila prisiljena da zatvori skoro sve radnje pred praznike. Vjerovatno će `lokdaun` trajati do januara a možda i do kraja januara, zavisi od broja zaraženih", rekao je on i dodao da se velika nada polaže u vakcinu.

Kaufman je poželio brz oporavak srpskom članu i predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku koji je inficiran virusom korona i hospitalizovan u UKC-u Republike Srpske.

Govoreći o migrantskoj krizi, Kaufman je rekao da se taj problem može riješiti jedino zajedničkim naporima svih u Evropi. On smatra da bi EU trebala da pomogne sve države koje graniče sa njenim zemljama članicama kako bi se mogle nositi sa ovom krizom.

Kada je riječ o nasljedniku Angele Merkel, Kaufman smatra da će novi predsjednk CDU vjerovatno biti i novi kancelar NJemačke. "Bira se između tri kandidata, a 16. januara biće donesena odluka. Ko tada bude izabran za predsjednika CDU, on će vjerovatno biti budući kancelar NJemačke", rekao je Kaufman.