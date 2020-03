Nisu odgovorili na zadatke: Smijenjen krizni štab FBiH zbog neefikasnosti

Vlada Federacije BiH danas je imenovala nove članove Federalnog štaba civilne zaštite. Kako je pojasnio premijer FBiH Fadil Novalić, novi sastav FŠCZ je imenovan jer nisu bili zadovoljni radom prethodnog sastava koji je bio glomazan i činila ga je 21 osoba.



"Nisu odgovorili na zadatke postavljene, naručito kad je u pitanju nabavka medicinske opreme za FBiH. Sada je taj štab skraćen na svega sedam osoba i to su najznačajniji organi koji provode mjere borbe protiv koronavirusa. Tu je sad i direktor Federalne uprave za inspekcijske osobe, Federalna uprava policije jer provodi restriktivne mjere, Zavod za javno zdravstvo koje je nadležno za ovakve situacije epidemija i pandemija, tu je i federalni direktor robnih rezervi jer je bitan segment sigurnosti građani i tu je konačno i generalni sekretar Crvenog krsta FBiH", rekao je Novalić.

On je dodao kako se od novog sastava Kriznog štaba da bude efikasniji.

Istaknuto je kako se intenzivno radi na prikupljanju podataka za potrebe svih nivoa i kreće se u nabavku medicinskih sredstava od respiratora, testova te ostale medicinske opreme za zdravstveni sektor.

"Time smo došli u jednu aktivnu fazu kada ćemo građanima FBiH moći garantovati znatno veći nivo zdravstvene zaštite, ne zaboravimo da smo još uvijek na mjerama koje od nas traži zdravstveni sektor", rekao je Novalić, prenosi Avaz.

Ne otpuštajte radnike

Edin Ramić, ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH rekao je da su u skladu sa zaključkom Vlade FBiH resorni ministri promijenili svoje programe i namjene utroške sredstava na način da se prilagode aktivnim izazovima i sprečavanje negativnih psoljedica koronavirusa.

"Sektor za održivi povratak je već prošle sedmice objavio poziv da ćemo refundirati sve troškove poljoprivredne proizvođača na području RS koji su se vratili, istovremeno ćemo pokrenuti aktivnosti da nabavimo repromaterijal za jesenju sjetvu. Tako da uvijek ovako u vrijeme kriza poljoprivreda je nešto što je aktuelno. S druge strane nastavićemo postojeće programe", rekao je Ramić.

Naveo je kako su ugrožena radna mjesta, tako da će u narednom periodu objaviti javni poziv u kojem će sve firme koje imaju tri i više zaposlenih pozvati da ne otpuštaju radnike.

"Oni koji ne budu otpustili radnike, mi ćemo tri mjeseca refundirati doprinose za sve radnike na području RS", rekao je Ramić.

Naveo je i kako će u narednom periodu biti donirano 2.000 paketa sa prehrambenim namirnicama starim licima, a biće podržan i rad humanitarnih i nevladinih organizacija.

Broj oboljelih će rasti

Rusmir Baljić, šef Klinike za infektivne bolesti KCUS, prezentovao je trenutno stanje kada je riječ o broju testiranih i broja oboljelih po kantonima.

"Do današnjeg dana, do 16.30 sati ukupno smo testirali 480 osoba, od koji su 52 bila pozitivna i to u HNK 24, ZDK 8, USK 6, BPK 4, ZHK 3, PK 1, SBK 1, dok Tuzlanski i Livanjski kanton nemaju registrovane slučajeve. Takođe, nažalost imali smo tri smrtna slučaja u Bihaću, Konjicu i Sarajevu. Ono što bih želio istaći je da smo mi u BiH na vrijeme krenuli sa svim mjerama sprečavanja ove infekcije. Ova infekcija se ne može liječiti nikakvim lijekovima, bitno je da se pridržavate preporuka kriznog štaba i da što manje smanjite kontakte. Jedini način da se ova pandemija zaustavi je ta da se prekine širenje", rekao je Baljić.

Ukoliko se budemo pridržavali svih upustava, rekao je Baljić, za otprilike 2-3 sedmice možemo biti u situaciji da kažemo da imamo smirivanje situacije.

"Trebamo biti realni i reći da će broj oboljelih sigurno rasti u naredne dvije sedmice, kao što je to slučaj bio i sa svim zemljama, međutim, ukoliko svi zajedno budemo učestvovali u ovome, ja se nadam da ćemo negdje sredinom ili krajem aprila biti u situaciji da imamo silaznu putanju broja oboljelih i da ćemo ići ka rješavanju ovih problema", rekao je Baljić.