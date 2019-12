"Ništa nisam sakrio, nemam oraha u džepu": U Zagrebu uhapšen brat teroriste Ibre Ćufurovića

Ernad Ćufurović, brat Ibre Ćufurovića, teroriste iz Velike Kladuše kojem se trenutno sudi na Sudu BiH zbog ratovanja u Siriji na strani ISIL-a, uhapšen je prošle sedmice u Zagrebu.

Ernad je to potvrdio te objasnio šta se zapravo događalo.

"Otišao sam u Zagreb da radim. Ne radim više kod gazde u Velikoj Kladuši, nije me prijavio i nisam više mogao čekati. Moram porodicu da hranim. I sve je bilo u redu, prešao sam granicu normalno i onda su po mene samo došli neki fini momci", prepričava Ibrin brat za Avaz.

Kaže da su ga odveli u stanicu i razgovarali s njim nekoliko sati.

"Ispitivali su me o svemu. Najviše o mom bratu Ibri. Valjda su htjeli da vide jesam li i ja bio u Siriji i jesam li kao Ibro. Nisam, jer mene to ne interesuje, mene samo zanima kako da zaradim koji dinar časno i pošteno i da prehranim porodicu i majku", kaže Ernad Ćufurović.

Pitali su ga i o ostalim članovima porodice, rođacima, komšijama.

"Tražili su da im pričam gdje sam išao u školu, idem li u džamiju. Ja sam njima sve lijepo pričao i ništa od onoga što znam nisam sakrio. Jer, ja nemam oraha u džepu i mene te gluposti ne zanimaju", dodaje on.

Otkriva da je bio kod brata u posjeti.

"Ibro k'o Ibro. Dobar je. Žao mi je što sjedi u zatvoru. Bila je i majka kod njega. Sve je to mnogo tužno, moj prijatelju. Znate i našu situaciju sa Šefikom (Ibrin i Ernadov otac, op. a.). On Ibru mrzi i odrekao ga se, a samim tim se odrekao i mene. On je za sve ovo kriv", dodaje Ernad.

Rekao je da Ibrina supruga i djeca još nisu stigli iz Sirije.

"Moja majka Zekija najviše se raduje tome. I ona se samo sekira. Zbog Ibre, zbog mene, zbog snahe...", govori Ernad.