Niko osim policije Srpske neće brinuti o bezbjednosti njenih građana

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević poručio je lideru SDS-a Vukoti Govedarici i ministru bezbjednosti u Savjetu ministara Draganu Mektiću da niko osim Policije Republike Srpske neće brinuti o bezbjednosti građana u Srpskoj dok god SNSD i njegovi koalicioni partneri vode ovaj entitet, što će, kako je istakao, raditi još najmanje četiri godine.

"Mučno je više slušati gospodina Govedaricu koji pokušava konstantno u javnosti da pronađe opravdanje za apsolutnu sarajevsku politiku Saveza za promjene (SZP), posebno njihovog ministra bezbjednosti Dragana Mektića, koji sve vrijeme djeluje apsolutno štetno po Republiku Srpsku i koji konstantno svoje ministarstvo pokušava da nametne kao nadređeno institucijama u Republici Srpskoj", rekao je Kovačević za Srnu.

On kaže da u skladu s tim u SNSD-u doživljavaju Mektićevu odluku da prihvati navodnu pomoć policije Federacije BiH (FBiH) na granici u Republici Srpskoj.

"Institucije Republike Srpske su već jasno rekle da je to apsolutno nedopustivo i do toga sigurno neće doći. Ali to pokazuje na koji način ministar Mektić djeluje i doživljava Republiku Srpsku, na koji način i koga bi sve pustio da hara Republikom Srpskom", rekao je Kovačević.

Podsjećajući da Govedarica kaže da "Mektić nije neprijatelj Republike Srpske", Kovačević je ukazao da je Mektić "neko ko je kreirao potpuno izmišljenu priču o navodnoj ruskoj militarizaciji u Republici Srpskoj, te govorio da je tako devedesetih počeo rat, čime je prizivao i međunarodnu intervenciju i nanio skoro nepopravljiv udarac međunarodnom ugledu Republike Srpske".

Operativni štab za pitanje migracija u BiH, na sjednici održanoj 16. avgusta, prihvatio je ponudu Federalne uprave policije da budu ispomoć Graničnoj policiji BiH na najugroženijim dijelovima granice na teritoriji Republike Srpske, iako je ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač u više navrata ponovio da je, pored 80 policijskih službenika MUP-a Srpske, koji su trenutno angažovani, Ministarstvo spremno da angažuje dodatne snage Policije Republike Srpske na zaštiti granice u skladu sa procjenama sa terena i na osnovu zvaničnog zahtjeva Granične policije BiH.

Mektić je na konferenciji za novinare u Banjaluci prije dva dana rekao da još ne zna da li će policajci iz FBiH biti raspoređeni na najugroženije dijelove granice na teritoriji Republike Srpske, te da oni, kako tvrdi, neće imati ništa sa nadležnostima MUP-a Srpske.