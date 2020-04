Nije usvojena odluka o povlačenju sredstava MMF-a, nije bilo glasova Bošnjaka

Samo dan prije nego što je BiH trebalo da dobije 330 miliona evra od kriznog aranžmana MMF-a za borbu protiv pandemije virusa korona, proces su stopirali bošnjački ministri u Savjetu ministara.



Na današnjoj sjednici protiv odluke glasali su Bisera Turković i Sifet Podžić. Odluka o nepovlačenju sredstava je nepotrebna i više tehnička nego suštinska, jasan je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"Suštinska odluka je donesena na sastanku lidera i Fiskalnog savjeta, gdje su utvrđeni tačni elementi tog aranžmana vezano za obim dospijeća kamate i svega ostalog. Činjenica je da je dogovoreno da sredstva budu raspoređena između entiteta i Brčko distrikta, a u sklopu Federacije BiH određen je aranžman koji bi trebao pratiti raspodjelu između kantona i federalnog nivoa", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Ministarka spoljnih poslova BiH, Bisera Turković današnje glasanje pravda tezom da se odluka koja je razmatrana ne poklapa sa Pismom namjere. Paradoksalno je, ipak, da Turkovićevo glasanje nije najjasnije ni Denisu Zvizdiću, potpredsjedniku stranke čiji je ona član.

"Nisam do detalja upoznat zašto nisu glasali, ali po nekoj mojoj pretpostavci može biti moguće jedino da su u međuvremenu eventualno promijenjeni neki principi unutar već ustaljenoga načina i metoda na koji se prihvata kredit MMF-a, na koji se plasira kredit MMF-a, i vrlo jasna pravila igre kako se otplaćuje taj kredit", istakao je Denis Zvizdić, potpredsjednik SDA i zamjenik predsjedavajućeg PD PS BiH.

Zahtjevi bošnjačkih ministara koji su glasali protiv odluke su neosnovani i neprihvatljivi, poručio je Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara. Ova odluka o finansiranju je kaže Vjekoslav Bevanda, usvajana po istom principu u svim prethodnim aranžmanima i uvijek do sada je imala podršku kadrova SDA.

"Zahtjev SDA da se odluka o prihvatanju kreditnog aranžmana s MMF-om donosi na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH je neprihvatljiv i bez osnova. Glasanje protiv odluke i insistiranje da se radi po procedurama koje bi cijeli proces zaduživanja prolongirale na nekoliko mjeseci i koje ne bi bilo zakonski utemeljeno, jasan je pokazatelj da nisu svi vođeni dobrim namjerama kada su potpisali Pismo namjere u kojem su sve dileme riješene i gdje je postignut dogovor da se što prije ovaj proces okonča", naglasio je Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

U Pismu namjere je sve jasno i sada se radi samo o različitim tumačenjima Hrvata i Bošnjaka kada je riječ o sredstvima koje je obezbijedio MMF, poručuje srpski član Predsjedništva BiH.

"U pismu piše da će se redistribucija sredstava vršiti u nekom omjeru u kojem su se dogovorili, a to je 50 odsto za FBiH, 50 odsto za kantone. To je tako, zato što kantoni imaju određene odgovornosti u vezi sa zdravstvom, za zaposlenim radnicima. Ne znam šta se sada promijenilo i zašto su zastoji, niti želim biti arbitar. Ali, ono što zamara i šteti BiH jeste činjenica da se jednim pitanjem bavimo stalno i iznova, i to po nekoliko puta. To je ono što nam samo odnosi energiju", naglasio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Proceduru su Bošnjaci opstruisali i ranije i to kada članovi Fiskalnog savjeta iz reda bošnjačkog naroda nisu došli na sjednicu tog tijela na kojoj je trebalo da se razmatra Pismo namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu. Dogovor su zato, par dana kasnije, postigli Lideri SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a BiH Dragan Čović i SDA Bakir Izetbegović na sastanku sa zvaničnicima EU i MMF-a. Tada je dogovoreno da Republici Srpskoj pripada 38%, a Federaciji BiH 62%. Oba entiteta za Brčko distrikt izdvojila bi po pola procenta.