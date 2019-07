Ni nakon četiri godine od napada na Vučića nema odgovornih

Prošle su četiri godine od napada na tadašnjeg srpskog premijera Aleksandra Vučića u Potočarima, a inspiratori i počinioci nisu identifikovani niti je pokrenut bilo kakav postupak. Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić poručila je da nije dobro za regionalnu saradnju to što je Vučić tada bio životno ugrožen, a do dana današnjeg za to niko nije odgovarao.

Tužilaštvo BiH nam nije odgovorilo postoji li predmet koji se odnosi na napad na srpskog premijera u Potočarima. Eho ratnih pokliča i poziva na linč Aleksandra Vučića i danas odjekuje u odnosima zvaničnog Beograda i Sarajeva. Video snimci i fotografije napadača sa kamenicama i drugim predmetima u rukama, bačenim u pravcu srpske delagacije nisu bili dovoljni bh istražnim i pravosudnim organima da otkriju, kazne napadače i nalagodavce. "Očigledno je da sa nivoa BiH, odnosno istražnih organa koji treba da završe taj postupak, ne postoji želja da se to uradi. Ne vidim šta bi drugo bilo u pitanju", rekao je ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač. MUP Srpske je još 2016. podnio izvještaj protiv četiri poznata i dva nepoznata lica koja se dovode u vezu sa napadom na Aleksandra Vučića. Nakon saslušanja, Tužilaštvo BiH trojicu veterana ratnih muslimanskih jedinica pustilo je na slobodu i tu se stalo sa istragom. "Po mom mišljenju ima dovoljno materijala da se podignu optužnice i da se procesuiraju oni koji su ugrozili život gospodinu Vučiću i svim drugim koji su se nalazili u njegovom okruženju. Mislim da bi bilo pitanje za njih zašto to neće da završe i šta su njihovi razlozi", istakao je Lukač. U odsustvu zvaničnog objašnjenja, mediji plasiraju različite teorije o vinovnicima divljačkog napada na delegaciju Srbije. Čak uvlače i strane agenturu u slučaj koji je osramotio BiH u očima cijelog svijeta. "To svakako ne daje dobru poruku što je Aleksandar Vučić, tada kao predsjednik Vlade Srbije za 20-godišnjicu od tog užasnog zločina u Potočarima, bio napadnut, životno ugrožen, a do dana današnjg niko nije odgovarao za taj napad. Mislim da ni to nije dobra poruka za regionalnu saradnju", rekla je predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić. Mediji spekulišu da ja napad na Aleksandra Vučića bio dobro osmišljen i šifrovan. Vulgarne prozivke “Vučiću pederu“ bile su znak da je krenuo iz zgrade memorijala ka centru kompleksa, parola „Ubij četnika“ znak masi da je stigao do uzbrdice dok je uzvikivanje „Alahu egber“ bio poziv za početak opšteg napada na Vučića. Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma, ističe da su iza tog događaja stajali oni koji su trebali obezbijediti Vučića i biti mu domaćini. "U stvari, iza toga stoje te tzv. paradržavne i paraobavještajne strukture BiH, ljudi koji su vrlo uticajni u regularnim državnim struktura, dovoljno jaki da spriječe bilo kakavu istragu i utvrđivanje bilo kakve odgovrnosti", dodaje Galijašević. Bakir Izetbegović javno je garantovao bezbjednost srpskom premijeru, a kasnije je negirao da su napad organizovale osobe bliske njemu i SDA. Nezvanično, OBA je uoči komemoracije došla do saznanja o napadu s čime je upoznat i Mirsad Vilić, direktno nadležan za obezbjeđenje stranih delegacija. Umjesto odgovornosti, Vilić je kasnije ponovo izabran za direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.