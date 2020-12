Dvije tinejdžerke Sajra Veladžić i Ema Tevšić nestale su 4. decembra iz Bihaća. Obje imaju 15 godina i od ranih jutarnjih sati im se gubi svaki trag, a prema posljednjim informacijama viđene su kako u autobusu putuju prema Sarajevu.

Porodice i prijatelji su objavili njihov identitet i fotografije moleći za pomoć.

Portparol MUP-a USK Ale Šiljedić je za Klix.ba potvrdio da su majke ove dvije nestale tinejdžerke prijavile nestanak u petak oko 18:30 sati.

"Te dvije tinejdžerke se inače poznaju, majke su u prijavi navele da su ujutro otišle u školu, ali da navodno nisu bile tu što su naknadno saznale te da nemaju informacije gdje se trenutno nalaze. Policija je nakon toga raspisala potragu i traga se za njima", kazao je Šiljdedić.

S obzirom na to da su se pojavile informacije da su ih migranti kidnapovali, Šiljdedić je naglasio da se takvo nešto ne može potvrditi.

"To je veoma teško fizički izvodivo jer migranti nemaju ovdje nikakvih prevoznih sredstava niti mogućnost da takvo nešto urade. Sada svako govori o tome šta želi, mi smo zaprimili prijavu da su nestale, tragamo za njima i ishod istrage će utvrditi sve činjenice. Prema određenim informacijama koje smo dobili od kolega iz Sarajeva, one su navodno putovale autobusom na relaciji Bihać-Sarajevo, ali da u tom trenutku nije bilo osoba afroazijskog porijekla, ali to sve provjeravamo", naglasio je Šiljdedić.