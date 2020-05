Nešić: Uputio inicijativu za ukidanje Кomisije za koncesije BiH

Lider DNS-a Nenad Nešić, koji je i poslanik u Predstavničkom domu PS BiH, danas je u parlamentarnu proceduru uputio inicijativu za ukidanje Кomisije za koncesije BiH.

"Od 2005. godine do kraja 2019. godine Кomisija za koncesije BiH je potrošila 15.510.400,06 КM. Broj zaposlenih se kretao do 10 do 14. Danas je 10. Znate li koliko je BiH za to vrijeme odobrila koncesija i koliko je zahtjeva za koncesione projekte predato? Nula! Znači, sedam ljudi, članova Кomisije, sekretarice, vozači, automobili, kancelarije, poreske obveznike su koštali preko 16 miliona КM da bi radili – ništa. Zato smatram da ovu instituciju treba odmah ukinuti,a novac preusmjeriti tamo gdje je potrebniji kao što su podsticaju poljoprivredi i privredi", kaže Nešić.



On ističe da očekuje podršku i parlamentarnih partija iz Federacije jer su i oni prethodnih godina bili kritični prema ovoj instituciji.



"Ako postoji volja, postoji i rješenje. Zašto ne bi, u slučaju da se desi neki koncesioni projekat iz nadležnosti BiH, taj posao radilo ad hok tijelo ili, zajednički, entitetske Кomisije. To je mnogo racionalnije i efikasnije rješenje od postojeće", ističe Nešić.