Neprihvatljivo odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

Neprihvatiljivo je odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik nakon što je hrvatska Vlada juče odlučila da će polovinu svog otpada iz nuklearke Krško preuzeti najkasnije do 2023. godine. To implicira da je priča o odlaganju otpada u kasarni Čerkezovac u opštini Dvor, na samo nekoliko stotina metara vazdušne linije od Novog Grada gotova stvar.

"Naravno da ćemo ući u osporavanje i borbu koja je dozvoljena političku, pravnu, međunarodnu. Apsolutno je neprihvatljivo da oni svoj problem rješavaju na takav način. Mi ćemo u razgovoru sa Hrvatim uvijek postaviti to pitanje kao najvažnije pitanje i mi smatramo da to ne bi trebalo da se locira tu", poručio je Dodik.

Rješavanje problema moguće izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, na granici sa BiH, biće prioritet Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjet Ministara BIH.

"Veoma je važno da budemo mobilni svi u tom smislu da onemogućimo takvu vrstu štetnog djelovanja po zdravlje građana u našoj zemlji i s tog aspekta ćemo u narednim danima imati vrlo jasne kontakte i sastanke sa načelnicima opština, predstavnicima oba entitetska Ministarstva, Agencijom za nuklearnu bezbjednost koja je na nivou BiH", kaže ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u SM BiH, Staša Košarac.

Nije tačno da odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori ne bi ugrozilo stotine hiljada stanovnika u slivu rijeke Une. Tako je načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača odgovorio na saopštenje hrvatskog Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz elektrane "Krško" u kome piše, da odlaganje štetnog otpada neće ostaviti posljedice na stanovnike.

"Očigledno je da neko od građana BIH i Republike Srpske jednostavno pravi majmune. Radi se jedan posao koji ide na štetu građana Republike Srpske, posebno Novog Grada i još tvrde kako je to sve onako bezazleno i kako nema nikakve opasnosti", kaže načelnik opštine Novi Grad, Miroslav Drljača.

Od borbe protiv odlaganja štetnog otpada ne odustaju u novskom Udruženju Grin Tim.

"Jako iritirajuće je u tom svemu je to što pominju da će sve to raditi u skladu sa najvišim svjetskim standardima. Da se to radi u skladu sa ikakvim standardima ova priča ne bi trajala 20 godina", kaže predsjednik udruženja "Grin tim" Novi Grad, Mario Crnković.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad odlaže na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini Novog Grada i svega 900 metara od zaštićenog područja - Parka prirode "Una". Tako bi bilo ugroženo oko 300.000 stanovnika u slivu ove rijeke.