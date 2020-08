Nepovoljne vremenske prilike: Izdato žuto upozorenje za BiH

Žuto upozorenje zbog nepovoljnih vremenskih prilika izdato je za većinu područja u Bosni i Hercegovini.

Upozorenje zbog grmljavinskog nevremena izdato je za područja Livna, Višegrada, Foče, Sarajeva i Tuzle, dok je zbog grmljavine i povišenih temperatura vazduha izdato za područje Banjaluke. Upozorenje zbog povišenih temperatura izdato je za područja Prijedora, Trebinja i Mostara.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje su na sjeveru mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 29 stepeni.

U utorak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući rijetki lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 29 do 35 stepeni.

U srijedu se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne vedro, a poslije podne se očekuje postepen porast naoblake. U drugom dijelu dana kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, prenosi Anadolija.

U četvrtak u većem dijelu zemlje očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne pljuskovi se očekuju u centralnim i zapadnim područjima Bosne, kao i ponegdje na sjeveru Hercegovine. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.