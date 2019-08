Neovlaštena firma postavljala opremu u Parlamentu BiH

U Parlament BiH uskoro ulaze SIPA, OBA i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, i to zato što su u tom parlamentu nedavno boravili radnici nepoznatog preduzeća i neovlašteno zamijenili opremu u skupštinskim salama.

Sada će obavještajne i bezbjednosne agencije morati da obave kontradiverzioni i antiprislušni pregled ovih prostorija. Odluku je donio Kolegijum Sekretarijata zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH, kaže Kenan Vehabović, sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH.

"Ove zahtjeve smo namjenski uputili, imajući u vidu da je ulaženo u server sobu, gdje su bekapovani svi podaci Parlamentarne skupštine BiH, među kojima i tajni. Mi ćemo im dostaviti kompletnu dokumentaciju, a od njih očekujemo postupanje u skladu sa njihovim nadležnostima," rekao je Vehabović.

Zašto nije mogao da se sačeka kraj godišnjih odmora i povratak službenika u Parlament, pa da se posao završi po proceduri, pita se i Dušanka Majkić, član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH.



"Nekom je stalo da se to uradi, bez znanja i tiho, da se ne sazna. Zadatak nadležnih policijskih agencija je da ispitaju o čemu se radi i ko je to uradio. Nikada se takav slučaj nije desio. Čak i NVO koje žele da koriste prostor parlamentarne skupštine dužne su poslati zahtjev Sekretarijatu, da izda ili ne izda odobrenje. Ali, postoji stroga procedura kako se to radi," rekla je Majkićeva.

U konkretnom slučaju niko ništa nije tražio niti obavijestio Sekretarijat, ne znaju ni ko je ulazio, ni kakvu je opremu unio, ni šta je radio u prostorijama Parlamentarne skupštine. Tek po povratku sa odmora službenici su primjetili da su u Bijeloj sali zamijenjena dva nova plazma ekrana i postavljeni drugi, kao i da je ostavljen papir ko je to radio. Iz Sekretarijata nisu željeli da otkriju naziv preduzeća.