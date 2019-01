Neophodno ubrzati proces formiranja vlasti

Neohodno je konstituisati vlast na nivou zajedničkih intitucija, i to u skladu sa izbornom voljom građana. Nije dobro što su zakonski rokovi probijeni i što postoje blokade u Predsjedništvu BiH, oko prijedloga kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, poručuje šef kluba SNSD-a u Predstavničkom domu BH. parlamenta i kaže da sa SDA postoji saglasnost oko nastavka evropskog puta BiH. Oko NATO-a nema i neće je biti, poručuje Staša Košarac,i kaže da je nabolje za sve građane ukoliko izborni pobjednici konstituišu vlast na zajedničkom niovu.

"Naravno postoje brojna pitanja o kojima smo razgovarali, dio pitanja nema saglasnosti političkih struktura. Vjerujem da postoje i odredjena pitanja oko kojih se trajno nećemo sloziti, ali ono što jeste sasvim izvjesno jeste da po implementaciji izbornih rezultata, treba poštovati volju birača, a to je da SNSD-e čini strukturu vlasti na zajedničkom niovu i u izvršnom organu. A bitno je da se i u Federaciji iskristališe ko bi mogao činiti vlast sa SNSD-om," rekao je Košarac.

Neohodno je ubzati proces formiranja vlasti na zajedničkom nivou, poručuju i iz SDA. Kažu da bi se početkom februara moglo detaljnije pričati oko imenovanja predsjedavajućeg Savjeta ministra, a do tada bi se trebale riješiti i prilično koplikovane političke prilike u Federaciji.

"Otvorili smo određena pitanja oko kojih se slažemo, kao što je evropski put BiH. Dalje na poboljšanju odnosa susjednih zemalja, zatim rad u pogledu ljudskih prava, i dogovorili smo se da se sastanemo početkom februara, kako bismo se detaljnije dogovarali u pogledu imenovanja predsjedavjućeg Savjeta ministara BiH," rekao je Adil Osmanović, SDA.

Ukoliko SDA nastvi sa uslovljavanjima, neizbježno pitanje biće i smjena Denisa Zvizdića iz kolegija Predstavničkog doma, kaže Staša Košarac. Poručuje da nema potrebe da taj dom zasjeda dok se ne riješi pitanje izbora predsjedavajućeg Savjeta ministra.

"Mi smo to rekli i prošli put. Do izbora predsjedavajućeg Savjeta ministra Parlament nema šta da radi. Ušli bismo definitivno u jednu neustavnu situaciju, da određeni ministri danas participiraju u Savjetu ministra, usvajaju zakone, u Savjetu ministara, sami sebi dostavljaju radna tijela Predstavničkog doma, a onda te iste zakone razmatraju, u komisijskoj fazi, da ih usvajaju u Parlamentu i na kraju krajeva da ih implementiraju. Mislim da to nigdje nema," kaže Košarac.



SNSD je otvoren za razgovore sa svim političkim partijama zastupljenim u Parlamentu BiH sa kojima je moguće formirati Savjet ministara, ponovili su juče iz te partije. Dok ne bude političkog dogovora neće biti ni rješenja, jer Zakon o Savjetu ministara ne daje odgovor na blokadu izbora predsjedavajućeg. U zakonu je jasno definisan rok u kome Predsjedništvo BiH mora da donese odluku o imenovanju predsjedavućeg Savjeta ministara, a taj rok istekao je 21.decembra.