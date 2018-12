Nema zastave Srpske, nema ni konsultacija

Konsultacije oko izbora predsjedavajućeg Savjeta ministara nisu obavljene kako je to bilo predviđeno, jer ponovo nije bilo dozvoljeno isticanje zastave Republike Srpske. Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik je nakon toga otkazao razgovore i rekao da, što se njega tiče, Savjet ministara Bosne i Hercegovine može biti formiran do kraja godine.

Nedopustivo je da u svim BH institucijama budu istaknute dvije zastave, BiH i Federacije BiH, a da se to pravo osporava Republici Srspkoj, kaže Dodik, koji poručuje da ne želi da djeluje i radi pod zastavom koja ga ne predstavlja. Zbog toga će i sutra insistirati da se stvari pomjere sa mrtve tačke, tačnije da se skloni jedna od dvije zastave u prostoji gdje se održavaju sjednice, a ni tom zahtjevu danas nije udovoljeno.

"Sutra ima Predsjedništvo BiH, ja sam to zakazao, dakle, pošto zastave Republike Srpske očigledno tamo nema, ja ne želim nikakvo nasilje, ali neka iznesu onu jednu zastavu, Federacije BiH, i neka bude jedna zastava. Možemo održati sjednicu Predsjedništva, i na tom Predsjedništvu ja ću predložiti izmjene poslovnika, a ići će i prijedlog izmjene Zakona o zastavi, gdje će se kasnije regulisati sva ta pitanja. Ja pod te dvije zastave ne želim da učestvujem i radim, i oni to moraju da razumiju," rekao je Dodik.

Federacija je prihvatila zastavu BiH, kao svoj simboj i zbog toga bi se moglo reći da dvije zastave u svakoj prostoriji BH institucija predstavljaju, osim BiH, i taj entitet. Oglasio se i Šefik Džaferović. On tumači zakone na sasvim drugačiji način ali, ipak, najavljuje da će sutra otići na konsultacije kod predsjedavajućeg Dodika.

"Zakazane su konsulatcije, koje se uobičajeno održavaju u kabinetu predsjedavajućeg, i ja ću sutra u 12 sati otići u kabinet predsjedavajućeg na konsulatacije, a onda, na sjednicu Predsjedništva, u salu br.30 u 14 sati. U ovom ambijentu i u ovim okolnostima nikakve promjene, što se mene tiče, neće biti," rekao je Džaferović, član Predsjedništva BiH.

Hoćemo da budemo uvažavani i da iza svakog funkcionera iz Srpske stoji simbol koji ga predstvalja, a to je zastava Republike Srpske, kaže Dodik. Od toga, ponavlja, neće odustati. Da će institirati na isticanju zastave Srpske i u sali oba doma BH parlamenta, danas je najavio i predsjedavajući Kluba SNSD-a Staša Košarac, a to pitanje trebalo bi da bude otvoreno već na narednoj sjednici kolegijuma Predstavničkog doma. Isticanje zastave je minimalan zahtjev koji se mora uvažiti, kaže predsjedavajući BH Predsjedništva.

"Sa tim stvarima, vezano za Republiku Srpsku, ja ne želim da se igram. Meni je stalo do Republike Srpske, nije mi stalo do BiH i oni moraju da nauče tu lekciju. Ako neće da rade, ne moraju ni da rade, ja zbog toga sigurno neću biti nesretan. Ako oni misle da nama tamo postave svoju dekoraciju u kojoj mi treba samo da participiramo, da bi pokazali svojim prisustvom kako su oni u pravu, naravno, tu igru neće doživjeti i to se neće igrati. Ja sam izabran u Republici Srpskoj, nijedan glas iz Federacije mene nije izabrao," rekao je Dodik.

Dodik je ponovio da će Zoran Tegeltija biti kandidat za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH. Namjera je da predložim predsjedavajućeg koji će potom obavljati konsultacije sa svim političkim partijama i formirati većinu, zaključuje predsjedavajući Predsjedništva BiH.