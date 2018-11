Nema saglasnosti o održavanju konstitutivne sjednice Predstavničkog doma

Poslednju priliku da se okupe u istom sastavu članovi kolegijuma Predstavaničkog doma iskoristitli su da se posvađaju. Borjana Krišto nije podržala prijedlog da konstitutivna sjednica novog saziva bude održana petog decembra. Na moje iznenađenje, Krišto nije ponudila ni neki drugi datum kada bi novoizbarani sastav mogao zasjedati, poručio je Mladen Bosić nakon sjednice Kolegijuma.

Rok za konstituisanje Predstavničkog doma je mjesec dana od objavljivanja potvrđenih rezultata izbora, što znači da bi novoizabrani poslanici trebalo da se okupe najdalje do šestog decembra.

"Ne mogu da komentarišem da li se radi o bojkotu konstitusanja novog saziva ili se radi o nekim drugi stvarima. Uostalom svi drugi datumi su određeni, znate da je u ponedeljak sjednica Predsjedništva i da jedan član kolegijuma preuzima novu dužnost," rekao je Bosić.

To nije nikakva problem, odgovara Borjana Krišto i tvrdi da Šefik Džaferović može ovlastiti nekoga ko će u njegovo ime, samo formalno, potvrditi datum održavanja konstitutivne sjednice. Ne razumijem zašto se diže tolika prašina, kaže Krišto, i tvrdi da ne opstruiše sazivanje sjednice već smatra da se prvo mora dogovoriti parlamentarna većina koja će, istog dana, izabrati nove članove Kolegijuma. Kaže da ima još desetak dana za sazivanje prve sjednice novog saziva.

"Ali sam smatrala da je danas prerano, da li je to ili 4.ili 05.ili 06. Dakle samo se radi o tome da danas nismo trebali dogovoriti koji je to dan, koja je to satnica. Sve drugo je bilo dogovoreno, zašto je i čime kolega Bosić bio frustriran itd... U jednom trenutku je čak rekao, ja ne, za mene je prestao mandat, ja ne želim više dolaziti, ja ne želim više raditi, itd....," rekla je Krišto.

Bosić je najavio da će od pravnih službi zatražiti objašnjenje šta se dešava, ukoliko ne bude zakazana konstitutivna sjednica u predviđenom roku. Kaže da stranke do petog decembra imaju prostora za razgovor pa ne vidi u čemu je problem da se danas na tu priču, što se tiče starog saziva, stavi tačka. Oglasio se i Šefik Džaferović koji poručuje da će sjednica biti održana u zakonskom roku i kaže da je ovlastio stranačkog kolegu Amira Fazlića da taj posao završi u njegovo ime, jer već naredne sedmice preuzima funkciju člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.