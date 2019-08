NATO put je nemoguća misija za Republiku Srpsku, i od ANP-a nema ništa, poručio je Milorad Dodik, nakon kratkog i brzog sastanka članova Predsjedništva BiH. Jasno je bilo i bošnjačkom i hrvatskom članu da srpski član Predsjedništva BiH neće prihvatiti Nacionalni godišnji program, pa je tako otkazana sjednica Predsjedništva na kojoj je trebalo biti riječi o ANP-u, a sa dnevnog reda je povučeno još 14 tačaka.

Zašto se ANP uopšte i našao na dnevnom redu, nije jasno Miloradu Dodiku, koji poručuje da bi svakako glasao protiv. To bi značilo ponovno preglasavanje, pa bi se pitanje ANP-a našlo pred narodnim poslanicima Republike Srpske. Povlačenju ANP-a sa dnevnog reda, prethodili su jučerašnji sastanci Željka Komšića i Šefika Džaferovića sa pojedinim ambasadorima, smatra Dodik.

"Želim da kažem da ovo nikako nije kupovanje vremena i da mi nećemo glasati za godišnji plan ni u kojoj formi ni obliku. Smatramo da treba izabrati Savjet ministara a Savjet Ministara trebalo bi da stavi na dnevni red sva pitanja koja su važna za čitavu Bosnu i Hercegovinu," rekao je Dodik.

BiH ulazi u dublju krizu, kaže Dodik, a članstvo u NATO ranije nikada nije bio uslov za formiranje vlasti. Nakon što je povukao tačku, koju je sam stavio na dnevni red, Komšić je još jednom, po svaku cijenu pokušao da progura priču o ANP-u. Predložio je i neke druge opcije koje je nazvao kompromisom, a koje srpskom članu predsjedništva više liče na dječiju igru.

"To je podrazumijevalo da se naloži budućem predsjedavajućem Savjeta ministara, nakon što on bude potvrđen u Parlamentarnoj skupštini BiH, da on dostavi taj nacionalni godišnji program. U slučaju da on to ne uradi i da se ovlasti predsjedavajući Predsejdništva da to u ime BiH uradi," rekao je Komšić.

"To su potpune gluposti, to je igra za malu djecu u tom prijedlogu. A na kraju krajeva, da vam budem iskren, taj isti prijedlog sam dobio juče od nekih stranaca koji su ovdje danima i pokušavaju nešto da učine. Ja nisam protiv toga da oni budu informisani, ali sam protiv toga da se miješaju u unutrašnje stvari," kaže Dodik.

Dok Komšić na sve načine pokušava da raskrči put BiH ka Alijansi, bošnjački član se uglavnom poziva na zakone. Šefik Džaferović za trenutnu sitaciju u BiH krivi političke predstavnike iz Republike Srpske.

"Uzrok ovih problema koje mi danas imamo je unilateralno nastojanje političkih predstavnka iz Republike Srpske, na čelu sa gospodinom Dodikom, da se obustavi NATO put BiH. Odnosno da se ne dostavi prvi nacionalni godišnji plan u okviru odobrenog MAP-a," kže Džaferović.

Sve oči, ipak su uprte prema njegovom stranačkom šefu, Bakiru Izetbegoviću, koji je zajedno sa Dodikom i liderom HDZ-a Draganom Čovićem potpisao sporazum o formiranju vlasti. Izetbegović mlatara sporazumom i tvrdi da je napisano nešto što nije, kao što je slučaj sa ANP-om, kaže Dodik.

"Ostaće da čekamo do 5. kad ističe rok ovom sporazumu. Čujem kako Bakir govori o tome kako principi ostaju, onda neka ih nosi kući poslije 5." rekao je Dodik.

Ako sporazum ne prođe, vjerovatno neće proći ni kolaicija za zajedničkom nivou, kaže Dodik. Zbog nepoštovanja izborne volje srpskog naroda, postoji mogućnost da Skupština Republike Srpske glasa i o povlačenju srpskih predstavnika iz zajedničkih institucija i oružanih snaga BiH i zabrani djelovanje suda i tužilaštva BiH na teritoriji Republike Srpske. Pred Narodnim poslanicima mogla mogle bi se naći i izmjene krivičnog zakona Republike Srpske, po kojim bi se nepoštovanje odluka Republike Srpske na zajedničkom nivou tretiralo kao krivično djelo. Izetbegović se danas nije pojavio u zgradi Predsjedništva BiH, ali je zato stigao Denis Zvizdić, koji odnedavno predsjedava i izvršnom i zakonodavnom vlašću u BiH. On je došao zajedno sa zamjenikom ministra odbrane, Seadom Jusićem.