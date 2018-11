Neka nam Bog pomogne za formiranje vlasti u FBiH

Član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da nema uslova za formiranje vlasti i da je konstituisanje domova naroda u BiH i FBiH moguće samo uz izmjenu Izbornog zakona. Prema njegovim riječima, za formiranje vlasti u Federaciji potrebna će biti Božija pomoć.

Ističe da vlast može biti formirana u kantonima te na nivoima gdje se radi o automatizmu, poput Savjeta ministara BiH i Predsjedništva BiH.

"Ali svaki naredni korak ka uspostavi drugog doma i na entitetskoj razini i na razini Vijeća ministara drugi dom, koji je uslov za funkcioniranje vlasti, treba nam izmjena Izbornog zakona. Što se Federacije tiče, neka nam dragi Bog pomogne", kazao je Čović.

Smatra da se izmjene Izbornog zakona mogu dogovoriti ako za to postoji volja.

"Da li mi imamo kapacitet da to uradimo? Ako mi imamo kapacitet, to je riješeno istog trenutka. To je dogovoreno za dvije sekunde. I način i metodologija itd. Međutim, baviti se time kako može, a da uopće ne govorimo o sadržaju, to je besmisleno. To radimo već dvije godine i ja na to ne bih trošio više niti jedne sekunde", naveo je Čović.

Tvrdi da je konstituiranju sjednica Predstavničkog doma odgođena jer stranka na čijem je čelu čeka ko će joj, pored SNSD-a, biti treći partner za uspostavljanje vlasti na državnom nivou.

"U svakom slučaju sjednica će biti održana u zakonskom roku, kako je to definirano u Izbornom zakonu, a to je najdalje 7. decembar. HDZ ima pet predstavnika u Zastupničkom domu BiH. SNSD ima šest predstavnika plus tri koje veže za sebe prema koalicijskom sporazumu, a to je ukupno devet. Znači mi ukupno imamo 14 ruku i treba nam još osam, sedam, devet ili deset, već koliko ćemo naći, ali ne manje od toga, da bi dobili 23 ruke i na prvoj sjednici će se birati komisija koja će birati Vijeće ministara. Već do tada ćemo imati u ime Predsjedništva kandidata za mandatara Vijeća ministara i onda taj proces usuglašavanje ide vrlo brzo. Tako da bismo mi, teoretski, već na idućoj nekoj sjednici mogli imati potvrdu mandatara i onda ćemo mi već znati koje je Vijeće ministara", rekao je lider HDZ-a BiH.

Podsjećamo, mandat delegata u domovima naroda traje dok se ne izaberu novi, što bi mogao biti problem s obzirom da su neki od aktuelnih delegata na Opštim izborima u oktobru izabrani u Predstavnički dom. To znači da će se morati opredijeliti za poziciju jer istovremeno ne mogu sjediti i u domovima naroda i u Predstavničkom domu BiH.

