Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da neformiranje vlasti na nivou BiH negativno utiče na cijeli proces, plan i dinamiku izgradnje infrastrukturnih projekata u Srpskoj.

Trninić je rekao novinarima da se kada je riječ o infrastrukturnim projektima vrši koordinacija i usaglašavanje sa Federacijom BiH.

"U planu je da u narednom periodu izgradimo 420 kilometara auto-puteva i 470 kilometara brzih puteva, te nešto magistralnih i regionalnih pravaca. Kada pričamo o auto-putevima, u Republici Srpskoj imamo 106 kilometara urađenih i prije nekoliko dana smo položili kamen temeljac za most na Savi", rekao je Trninić.

Ministar saobraćaja i veza podsjetio je da je potpisan koncesioni ugovor sa kineskim partnerom za izgradnju auto-puta Banjaluka-Prijedor u dužini od 42 kilometra, te da je kada je riječ o ostalim infrastrukturnim projektima prioritet dat povezivanju Banjaluke i Sarajeva sa Beogradom.

"Dio koji Republika Srpska radi je veza Doboja sa našim auto-putem `9. januar` i Koridorom `Pet ce` u dužini od 48 kilometara do Vukosavlja", rekao je Trninić.

On je naveo da je započeta prva faza i uveden izvođač radova, te da su za drugu fazu obezbijeđena sredstva od Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/.

"Potpisali smo sporazum i čekamo ratifikaciju na nivou BiH da bismo mogli krenuti u realizaciju. U svakom slučaju razgovaramo sa Evropskom investicionom bankom /EIB/ i uz pomoć EBRD-a da dobijemo sredstva za treću i četvrtu fazu", dodao je Trninić.

On je naveo da se sa partnerima razgovara i o Koridoru "Pet ce" do Brčkog, u dužini od 31 kilometar, izražavajući nadu da će ti pregovori biti uspješno okončani.

"Za dionicu od Bijeljine do Rače u dužini od 17 kilometara očekujemo pomoć Srbije. Značajan je i most na Savi i upravo zbog neformiranja vlasti upitan je međudržavni sporazum i u Sarajevu nije došlo do ratifikacije", rekao je Trninić.

On je pojasnio da ne može početi izdavanje građevinskih dozvola dok ne bude potpisan međudržavni sporazum.

"Most između Bratunca i LJubovije izgrađen je i već dvije godine čeka se da Savjet ministara odobri dodatnih tri i po miliona KM. Uprava za indirektno oporezivanje je već donijela odluku, a mora se ratifikovati u Savjetu ministara, tako da nas sve to koči", rekao je Trninić.

Upitan o planovima za povezivanje Beograda i Sarajeva brzim putem, Trninić je rekao da je prioritet trasa od Bijeljine, preko Zvornika, Milića i Sokoca, te da će u decembru biti izrađen generalni projekat.

"Taj brzi put od Istočnog Sarajeva prema Srbiji je jedan od planova i u fazi smo izrade neophodne dokumentacije. Iduće godine očekujemo realizaciju još jednog plana, a to je trasa Foča-Šćepan Polje i Tjentište-Brod na Drini", rekao je Trninić.