Neformiranje Savjeta ministara BiH koči strana ulaganja

Sve je više stranih investicija. Bilo bi i više da ih ne koči činjenica da Savjet ministara BiH još nije formiran, poručuje to ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Ipak, kako kaže Vjekoslav Petričević, radilo se na brojnim olakšicama da bi se dovelo do što boljeg poslovnog ambijenta kako za domaće privrednike, tako i za strane ulagače. A radi se i na sprječavanju odliva radne snage.

“Mi smo kroz Zakon o povećanju plata pokušavamo da upravo na taj način omogućimo da privrednici zadrže postojeću radnu snagu i na taj način smanjimo odliv radne snage koji je evidentan ne samo u Republici Srpskoj, neko generalno u cijelom regionu i to je jedan od prvih koraka koji radimo u cilju na kraju da dođemo i do smanjenja zbirne stope doprinosa iz nekih ranijih perioda kada je to bilo povoljnije”, kaže ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske, Vjekoslav Petričević.

Bilo bi dobro da što prije zaživi dualni sistem obrazovanja, kažu u Privrednoj komori Republike Srpske. To je, između ostalog, lijek protiv odliva radne snage.

“U to smo se uključili i Privredna komora i Unija udruženja poslodavaca kroz jedan sporazum koji smo potpisali s Ministarstvom prosvjete o unapređenju praktične nastave, kako bi na jedan brži, efikasniji i efektivniji način došli do kvalitetne radne snage”, kaže direktor Privredne komore Republike Srpske, Pero Ćorić.

Odliv radne snage ne umanjuje obim stranih investicija. Njihov rast u BiH se broji u milionima. Do sada su se kretale oko 600 do 700 miliona KM. Do kraja godine bi, kažu u Savjetu stranih investitora, mogle da dosegnu cifru od oko milijardu maraka. Ovdje, poručuju, ima u šta da se ulaže.

“Kvalifikovana radna snaga ili jeftina radna snaga, kako se to popularno naziva, je navedena tek kao peti motiv. Prije svega geostrateški položaj naše države, zatim potencijal domaćeg tržišta, postojeći resursi i logistika, te određena tradicija, odnosno, industrijsko nasljeđe u pojedinim granama", kaže Sanja Miovčić, izvršni direktor Savjeta stranih investitora.

Zajednički cilj je pomoći privredi Republike Srpske, zaključak je stručne rasprave o temi "Obrazovanje, zapošljavanje i privreda". Poručuju, neophodno je udružiti snage i donijeti zaključke i mjere o načinu rješavanja evidentnih problema.