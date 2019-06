Nedopustivo je da bilo ko, osim onih koji na to imaju pravo, a to su pripadnici MUP-a Republike Srpske, Granične policije i Agencije za istrage i zaštitu, može da ima bilo kakva ovlašćenja na teritoriji Republike Srpske - to je reakcija Dušanke Majkić, dеlеgаta u Dоmu nаrоdа Pаrlаmеntаrnе skupštinе BiH na prijedlog sporazuma Ministarstva bezbjednosti BiH o pružanju pomoći entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i operativnoj saradnji u nadzoru granice. Majkićeva pojašnjava kako bi ideja Dragana Mektića mogla da izgleda.

"To znači da teoretski je moguće da u graničnom pojasu od pet kilometara dođe neko iz Zeničko-dobojskog kantona, ili nekog drugog, i da radi na dijelu Republike Srpske, gdje je isključiva nadležnost MUP-a Republike Srpske, Granične policije i SIPA-e. Dakle, oni nemaju tu nadležnost," kaže Majkićeva. Problem je, ponavlja, što taj sporazum predviđa da ga usvoje, i potpišu, sve policijske agencije u BiH. Sve je napravljeno bez konsultacija sa MUP-om Republike Srpske. Zabrinjava i činjenica da je upućivanje federalnih i kantonalnih fokusirano na istočnu granicu koja pripada teritoriji Republike Srpske, poručuje poslanik SNSD-а u Prеdstаvničkоm dоmu Pаrlаmеntаrnе skupštinе BiH Staša Košarac. Smatra da Dragan Mektić ovo radi pod plaštom rješavanja migrantske krize. "Ignoriše u potpunosti stavove institucija Republike srpske, stavove nadležnih i pokušava da da značaj i doprinos razvoju nekih institucija na nivou BiH koje definitivno i krše Ustav i krše zakone, afirmišu prostor bošnjačkoj političkoj eliti da smatra da i dalje treba raditi na centralizaciji institucija BiH, što je za nas potpuno neprihvatljivo," rekao je Košarac. Dekan banjalučkog Fakulteta za bezbjednost, Slobodan Župljanin, kaže da bi takav Sporazum doveo do brojnih problema u BiH. "Način na koji to predlaže ministar bezbjednosti mogao bi samo da proizvede nove probleme i da prouzrokuje nove tenzije. To što je Predsjedništvo BiH zatražilo od Ministarstva bezbjednosti da predloži odgovarajući model obezbjeđenja granice je stvar koja je trebala da podrazumijeva prethodno dobro izanalizirano stanje," kaže Župljanin. Prеdsјеdništvо BiH u aprilu je zadužilo Savjet ministara BiH da dostavi plan za djelovanje entitetskih i BH institucija, u skladu s nadležnostima, u cilju sprečavanja povećanog priliva migranata. Na kraju je stigao prijedlog sporazuma koji nije usvojen na Savjetu ministara, kojim su prekršena zaduženja Predsjedništva i koji je zanemario činjenicu da MUP Republike Srpske već ima zaključen sporazum sa Graničnom policijom BiH. Dragan Mektić ni danas nije bio dostupan za komentar.