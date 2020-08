Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da su izjave i stavovi Metju Palmera usmjerene protiv interesa Srba u Srpskoj i Srbiji, što je nedopustivo.

"Posebno mu se sviđa da dođe u BiH i da govori šta mu je simpatično, a šta ne. Uvijek su antipatične izjave prema nama. On ne želi da shvati da je njegov koncept važan samo za njega i da su mnogi ljudi i Srbi, Bošnjaci i Hrvati nezadovoljni sa svim onim što su nam nemetnuli. Sve to pokazuje da je to što on radi usmjereno protiv Srba i u BiH, ali i u Srbiji", istakao je Dodik.

On je konstatovao da je to jedno zatočeništvo bez slobode koje je nametnuto njegovim mjerama, te da Palmer to koristi da bi se hvalio kako on ovdje upravlja procesima.

"Kada govori o Crnoj Gori, on brani aktuelni režim što pokazuje dvoličan pristup. Kako god bilo njegova politika ne odražava politiku predsjednika SAD", rekao je Dodik za Radio Republike Srpske.

Navodeći da Palmer radi u okviru stare američke administracije, Dodik je podsjetio da je predsjednik SAD Donald Tramp ranije rekao da ne želi da se miješa u unutrašnje stvari drugih zemalja, ali da to, očigledno, ne važi za Metju Palmera.