Neću glasati za Godišnji nacionalni plan za pristupanje NATO-u

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da na vanrednoj sjednici Predsjedništva neće glasati za Godišnji nacionalni plan za pristupanje BiH u NATO-u.

Dodik je rekao da će Srpska nakon 5. septembra, kada ističe rok za formiranje Savjeta ministara, koji su u sporazumu o formiranju vlasti na nivou BiH definisali SNSD, HDZ i SDA, odlučiti kako će se dalje ponašati u odnosu na BiH.

"Ići ću na sjednicu Predsjedništva BiH zakazanu za utorak, 20. avgusta. Ne tražim da bude povučena ta tačka dnevnog reda, nego ću glasati protiv. Na to me obavezuje odluka o vojnoj neutralnosti Narodne skupštine Republike Srpske. Bošnjaci su u saradnji sa Amerikancima sve iskomplikovali do te mjere da sada imamo ovu situaciju", rekao je Dodik za RTRS.

On je dodao da na sjednici Predsjedništva, vjerovatno, neće biti imenovan ni Zoran Tegeltija kojeg je SNSD predložio za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

"Sačekaćemo još neki vremenski period koji predviđa život tog sporazuma, a to je 5. septembar, a nakon toga ćemo se odlučiti u vezi sa nekim politikama", istakao je Dodik.