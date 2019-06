Nećemo dozvoliti testiranje oružja na poligonu Barbara

Načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša izjavio je da ima informacije da bi svo oružje koje je proizvedeno u Federaciji BiH trebalo da bude testirano na ovdašnjem vojnom poligonu Barbara gdje se godinama uništava višak naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava uprkos protivljenju lokalnog stanovništva.

On je upozorio da bi to izazvalo alarmanto stanje u opštini Glamoč, te pozvao nadležne institucije da ne dozvole da se to desi.

"Do kada će se uništavati višak naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava niko ne zna, jer nadležne institucije BiH o tome godinama ne žele da govore, a mi u Glamoču godinama se borimo sa tim problemom," naveo je Radivojša.

On ističe da Glamočko polje, koje se ubraja u tipično kraško polje, obiluje biljnim i životinjskim svijetom.

Radivojša je pozvao vlasti Livanjskog kantona i Republike Srpske da pomognu opštini Glamoč u nastojanju da se nadležnim vlastima već jednom otvore oči kada je riječ o ovom dugogodišnjem problemu.

"Za poligon Barbara ne smijemo i ne možemo reći da je sasvim uobičajena pojava koja ne može ostaviti nikakve posljedice. Smatram da već plaćamo veliku cijenu," rekao je Radivojša.