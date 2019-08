Napad na Srbe u Kninu uvukao je strah u kosti i Srbima povratnicima sa druge strane granice. U Drvaru, dan nakon incidenta u Hrvatskoj vladaju muk i nevjerica. Tenzije, svakako, već danima rastu jer se bliži 13. septembar, dan kada je livanjski HDZ najavio obilježavanje oslobođenja Drvara.

Od koga su ga oslobodili, pitaju Drvarčani, oni čije su porodice vijekovima naseljavale područje Drvara. Među njima je i porodica Nedeljka Kneževića koji se prije devetnaest godina vratio u rodno mjesto. Kaže, ako dođe do proslave, trinaestog će, bez straha, stati uz svoj narod.

"Samo me boli u srcu i duši, ja sam inače ratni vojni invalid to što se dešava da se dešava, da će oni ovdje tu proslavu vršiti. Ja inače ne zna, od koga će oni to slaviti. oni su ovdje našli samo par djedova i baba. Mi smo svi bili izašli iz Drvara. Ja garantujem svojim životom, i ne znam šta oni tu planiraju slaviti", kaže Nedeljko Knežević,

Na ognjište su se vratili i Bajići. To je, priča Radivoje Bajić, bila jedina opcija, jer se nije imalo kuda. Za ATV priča otvoreno o tome kako žive povratnici u prvoj federalnoj opštini po broju Srba.

"Kako će biti.. Meni se čini da je bolje bilo u ratu nego sada. Nezaposlenost, mladi odlaze, nemaju posla. Ovi što su ostali to su ostali većinom oni koji nemaju kuda, jadnici. Težak je život u Drvaru. Nešto ova pilana što radi, tu je zaposleno, donekle. Skoro svaka kuća da ima penzionera, nije baš svaka, mada su i te penzije male. Prezivljavaju nekako", kaže Radivoje.

Nekako preživljava i Stana Lazić. Od kantonalne i federalne vlasti nema nikakve pomoći. Sve je, kaže, dobro dok nas ne diraju.

"U Drvaru je život nikakav, to je pust grad, nemaš ničega, ni što se tiče posla. Mislim dobro, snabdjevene su trgovine, ima trgovina, imaš nekoliko tih kafana i to je sve. A firma nijedna ne radi, niti radi niko", priča nam Stana.

Oni sa kojima smo razgovarali, poručuju da jedine nade polažu u matice, Srbiju i Republiku Srpsku. Prije nekoliko dana odobrena je i novčana pomoć Vlade Republike Srpske za četiri Srpske opštine u Livanjskom Kantonu. U Drvaru već znaju gdje će uložiti 200 hiljada maraka.

"Pa taj novac će se prevashodno odnositi na, ako bude moglo, na neko podršku bužetima, a vidjećemo u narednom periodu možda će biti i konkretno novih projekata. Pokušaćemo doći do odblokiravanja računa opštine, odnosno račun nije blokiran, račun je pod nekom vrstom privremene blokade. Sada imamo ograničenu potrošnju sredstava", rekao je Milan Kunić, predsjednik opštinskog vijeća Drvara.

U Drvaru, pričaju stanovnici, ima mnogo problema, od toga da je standar loš, pa do toga da bi im migranti mogli postati prve komšije. Ipak, najviše strahuju od 13. septembra. Onima koji ne znaju, poručuju da o tome čiji je Drvar, i od koga su ga, navodno, oslobodili Hrvati, govore i popisi stanovništva. Onaj iz 91. godine pokazuje, da je tada na području opštine Drvar živjelo svega 0,20 odsto hrvatskog stanovništva.