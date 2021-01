Ne postoji dogovor da usvajanje zakona o VSTS garantuje kandidatski status BiH

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da ne postoji dogovor prema kojem bi BiH, nakon usvajanja zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu /VSTS/, dobila kandidatski status za članstvo u EU.

Dodik je rekao da bi bilo korisno razgovarati sa predstavnicima EU o tome šta je minimum koji BiH treba da ispuni da bi dobila kandidatski status. "Tog razgovara i tog minimuma sada nema", rekao je Dodik novinarima u Sarajevu.

On je podsjetio da je slična situacija sa "pet plus dva" uslova i ciljeva za zatvaranje OHR-a koje je, kako je rekao, "smuvao Savjet za sprovođenje mira", pa sada svako to može da tumači kako hoće.

Dodik je kao primjer naveo da se među "pet plus dva" uslova i ciljeva nalazi i razvoj političke situacije, te da se od te odluke PIK-a do danas ništa ne dešava iako su deset puta održani izbori u BiH.

"Postoji priča o famoznih 14 prioriteta /u Mišljenju Evropske komisije/, a onda se u okviru njih otvaraju novi prioriteti", rekao je Dodik, ukazujući da prema članu šest treba izvršiti reformu zakonodavstva VSTS i sudova.

On je upitao zašto se sada to razdvaja, da se radi na zakonodavstvu o VSTS-u, a ostavljaju sudovi. "Neka sačekaju da VSTS dogovori oko sudova da se zajedno to riješi. Zašto je sada prioritet da strane sudije treba da odu iz Ustavnog suda BiH pomjeren za kraj, a kraj može da bude za 10 godina?", upitao je Dodik.

On smatra da treba rješavati sve što je prioritetno i dogovoriti način na koji to treba uraditi.

"Ima i stvari koje ne mogu biti na dnevnom redu. Oni koji govore o tome da će se ovlastiti nivo BiH da odlučuje o nadležnostima nižeg nivoa kada niži nivo nešto ne uradi", rekao je Dodik i napomenuo da je svima jasno da u BiH ne postoji spremnost da više ijedna nadležnost bude prenesena na nivo BiH.

On je dodao da specijalni predstavnik EU Johan Satler kaže da sve i jedna zemlja koja ulazi u EU mora da ima tu klauzulu. "Mi ne ulazimo u EU, nego se borimo za kandidatski status. Zašto ste nam to podvalili?", rekao je Dodik, te izrazio nadu da će sastanak predstavnika BiH i EU biti veoma koristan, jer bi mnoge stvari mogle biti pojašnjene.

Tokom današnjeg sastanka sa ambasadorima EU akreditovanim u BiH dogovoreno je da u narednom periodu budu okupljeni svi odgovorni ljude iz BiH da zajedno sa predstavnicima EU još jednom razmotre kroz svih 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.