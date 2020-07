Sanja Vulić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH tokom današnje rasprave o Prijedlogu budžeta BiH poručila je da je radosna, jer nije planiran novac za NATO.

Saši Magazinoviću, poslaniku SDP-a BiH poručila je da je niko ne može ućutkati i zabraniti da govori.

Prethodno je Magazinović rekao da je “poslanicima većine u Parlamentu BiH zabranjeno da govore o budžetu”.

Poslanicima vecine u Parlamentu BiH zabranjeno da govore o budzetu. #glasackamasina — Sasa Magazinovic (@SasaMagazinovic) July 9, 2020

Poslanik SDP BiH je posebno upitao šta je sa ANP-om i NATO savezom, jer se to ne vidi u ovom budžetu i konstatovao da “Ministarstvo odbrane BiH ne stoji dobro prema ovom budžetu.”

I na ovu konstataciju dobio je odgovor koleginice iz skupštinske klupe.

„Sramota je za državu da imamo parlamentarce sa mnogo godina iskustva, ali nisu uspjeli do decembra da imamo budžet. Raduje me, a što neke nervira s moje desne strane, da nema tih novaca za NATO. Pogotvo me raduje što ste vi neki slagali da je Milorad Dodik potpisao put za NATO. Neplaniranje tih sredstava potvrđuje da je istina sve ono što je govorio lider na kojeg je SNSD jako ponosan i koji vama toliko smeta“, poručila je Sanja Vulić.

Većinom glasova poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta BiH nisu danas prihvatili Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Za prihvatanje prijedloga budžeta nije bilo potrebne entitetske većine. Za budžet je glasalo 19 poslanika, 13 je bilo protiv, a četiri poslanika su bila uzdržana.

Od 11 poslanika iz Republike Srpske koji su prisustvovali sjednici, sedam je bilo protiv usvajanja budžeta, tri su bila za, a jedan poslanik bio je uzdržan.

Budžet nije dobio entitetsku većinu jer ga nije podržalo sedam poslanika iz Republike Srpske /SNSD, DNS, Ujedinjena Srpska/ zbog činjenice da dogovor koji je postignut prije dva dana nije ispoštovan.

“Nisu ispoštovani dogovori ni oko budžeta ni oko drugih važnih stvari za BiH”, rekao je Nebojša Radmanović, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, ističući da je u Prijedlogu budžeta bilo dosta propusta i da nije bilo dogovora kako ih otkloniti.

Radmanović je rekao da ovakav rezultat mnoge stvari dovodi u pitanje, te napomenuo da bi Predstavnički dom do naredne sjednice Doma naroda, koja je zakazana za 21. jul, trebalo da usvoji Prijedlog zakona o budžetu.

Prijedlog zakona o budžetu su danas podržali poslanici Mirko Šarović iz SDS-a i Mira Pekić iz PDP-a, te Adil Osmanović iz SDA, dok Branislav Borenović iz PDP-a nije glasao, iako je prisustvovao sjednici, što se računa da je bio uzdržan.

Prijedlog zakona o budžetu nije dobio podršku ni poslanika HDZ-a.

(bl-portal)