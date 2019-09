Nazire se rješenje za konstituisanje PD Parlamenta FBiH

Nazire se rješenje za konstituisanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u kojem se čekalo na imenovanje potpredsjednika iz reda srpskog naroda.

To bi, po svemu sudeći, mogao da bude Mile Atlagić, bivši SNSD-ovac, zatim bivši SDP-ovac koji je od juče član nove stranke - Socijaldemokrate BiH čiji je lider poslanik u BH Parlamentu, Enver Bijedić.

Novoosnovana stranka ima pet poslanika u federalnom Parlamentu, a svi su bivši SDP-ovci. Bijedić je ubijeđen da će Atlagić na narednoj sjednici biti imenovan za potpredsjednika iz reda srpskog naroda.

"On prelazi od sutra kažem u Socijaldemokrate BiH. On će biti prijedlog i od našeg kluba, mi imamo pet poslanika. I onda je on prihvatio to, i ja sigurno tvrdim da će on biti izabran", rekao je Enver Bijedić, predsjednik Socijaldemokrata BiH.

Sjednica je zakazana za 10. septembar i tada će sve biti jasnije pa i ono o čemu se spekuliše, a to je da će se Bijedićeva stranka pridružiti vladajućima. Kandidat Atlagić je, dok je bio u SDP-u, odbio funkciju koju sada očekuje. Obrazložio je to pritiscima iz tadašnje partije. Sada, kao član nove stranke, poručuje i da zna koliko će poslanika glasati za njega.

"Nekih 54 su oni meni obećali, da imam podršku od 54 poslanika. A hoće li biti još neko iz reda srpskog naroda predložen? Pa nema niko, SDP ima, ali ona je odbijena. Bila je jedna žena. Ovamo HDZ ima, ali on je Hrvat", istakao je Mile Atlagić.

Riječ je HDZ-ovom Goranu Opsenici koji je odbio kandidaturu tvrdeći da je Hrvat, a ne Srbin iako se, po CIK-u, ranije tako izjasnio i na osnovu toga dobio direktni mandat federalnog poslanika. U suštini, osim Atlagića, trenutno, nema drugog izbora što je još jedan dokaz da nema dovoljno Srba u institucijama Federacije.

Dok se u Predstavničkom domu nazire rješenje, u Domu naroda nema ga ni na vidiku. Sve upućuje na to da bi zamjenik predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda mogao da bude SDP-ov Žarko Vujović kome je već jednom izmaklo to mjesto što bi moglo da se ponovi.

"Još nije zakazana sjednica Doma naroda, niti je ima na vidiku. Vujović je već jednom bio kandidat za predsjednika kluba Srba i potpredsjednika Doma naroda, pa smo to blokirali na prvom i posljednjem sastanku. Mi ćemo i dalje insistirati da se mjesta za predstavnike Srba u Domu naroda Parlamenta FBiH popunjavaju sa legitimnim srpskim predstavnicima", naglasio je Goran Broćeta, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Vujoviću bi se na narednoj sjednici Doma naroda, ukoliko do nje uopšte i dođe, moglo posrećiti jer bi mogao da računa na podršku delegata SDA. U julu je imenovan za predsjednika skupštine Tuzlanskog kantona, jer je svih devet poslanika SDA glasalo za njega.