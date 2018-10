Nastavljeno suđenje za ubistvo zarobljenih vojnika JNA u Velikom parku

Znam da se desilo ubistvo vojnika u Velikom parku, da su tu dovedeni i ubijeni – tako je počeo svjedočenje bivši pripadnika Armije BiH, a sadašnji načelnih krim službe u federalnoj upravi policije.



Od 2005. godine Enes Zeljković radio je u Odjeljenju za ratne zločine kada je prikupljao informacije o ubistvu 12 zarobljenih srpskih vojnika u Velikom parku. Mnogo toga danas se ne sjeća, ali stoji iza svojih zabilješki koje je potpisivao prije jedanaest godina.

"Zabilješku jesam sačinio, potpisao, stojim iza svega toga. - Jeste li tad dobili podatke ko je ubio ta lica u Velikom parku, čije ime se pominjalo? - Nedžada Herende. - U kom kontekstu? - U kontekstu? - U kontekstu da je taj čovjek pobio te ljude".

Nedžad Herenda pripadao je vojnoj formacije "Ševe". Ono što je zanimljivo bilo danas da se ime Nedžada Herende nije nalazilo u zabilješkama federalne policije koje su, navodno radile na rasvjetljavanju ratnih zločina, a pod ingerencijom stranaca. Odbrana insistira na počiniocima, a ne na onima koji su za zločin znali i godinama ćutali.

"Vidjeli ste kakav je odgovor smješan za jednog policajca, uvjek se traži izvršilac djela, a ne oni koji će prikrivati, on je znao za Herendu, ali ne piše to u službenoj zabilješci, vjerovatno je to bila zabrana da se to radi, kad dođeš do Herende znači smotaj lijevo ili smotaj desno, e tako je to bilo", istakao je Fahrija Karkin, advokat Dragana Vikića.

U sudnici su danas bile i porodice ubijenih vojnika. Osam porodica iz Istočnog Sarajeva traga za kostima najmilijih kako bi ih dostojno sahranili.

"Proces je dosta spor, odugovlači se, porodice su nezadovoljne, još uvijek tih tijela nema, ništa se ne zna o njima, Sud dosta ovo odlaže", istakla je Nevena Šiljegović, predstavnik Organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih Istočno Sarajevo.

Na današnjem velikom pretresu moglo se čuti da su pripadnici Civilne zaštite, odnosno Armije BiH, bili zaduženi za uklanjanje leševa iz Velikog parka i da su njihova tijela spalili na Darivu uz pomoć automobilskih guma.

Porodice ubijenih vojnika, uskoro bi trebale da se nađu u ulozi svjedoka, nastavak suđenja, Draganu Vikiću i drugima, nastaviće se za tri sedmice.