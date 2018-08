Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac ocijenio je da su sve dosadašnje ankete jasno pokazale da će koalicija predvođena SNSD-om nadmoćno dobiti opšte izbore na svim nivoima i da građani Srpske ne žele na vlast da dovedu one koji su u protekle četiri godine iz Sarajeva, zajedno sa SDA i predstavnicima pojedinih stranih ambasada, potkopavali institucije Srpske i otvoreno podržavali politiku unitarizacije BiH.

"Narod neće one koji ovih dana, po instrukcijama stranaca, dižu pesnice u vis i viču "gotov je". Narod neće Soroševe plaćenike i sljedbenike, ove nervozne političke gubitnike koji predstavljaju sarajevsku čaršiju u Republici Srpskoj", rekao je Košarac Srni.

Prema njegovim riječima, predstavnici ""Saveza za poraze" nemaju nikakav program, niti se trude da u svoje poruke, kojima svakodnevno truju javnost Republike Srpske, unesu bilo kakvu pozitivnu ideju kojom bi pridobili birače".

"Sve se svodi na "otrcanu" i blijedu kopiju soroševih "otporaša" od prije dvadeset godina! Na to građani Republike Srpske, koji su se takvih izdajničkih scenarija nagledali u prošlosti, neće nasjesti", poručio je Košarac.

On je dodao da predstavnici "saveza za poraze" nisu smjeli da se javno suprotstave najavljenoj inicijativi visokog funkcionera SDA Ramiza Salkića o promjeni imena Republike Srpske.

"Umjesto osude Salkićeve inicijative, Mirko Šarović obrušio se na izjavu (predsjednika Republike Srpske) Milorada Dodika da će za Srpsku tražiti stolicu u Ujedinjenim nacijama. To što Šarović govori jeste klasična prodaja srpskih nacionalnih interesa i u Republici Srpskoj i u Srbiji, i to za šaku muslimanskih glasova na koje on i svi drugi iz "saveza za poraze" ponovo računaju", zaključio je Košarac.