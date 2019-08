Namjera da se slavi navodno oslobađanje Drvara je neprihvatljiva

Rame uz rame sa srpskim stanovništvom na najavljenoj blokadi saobraćajnica prema Livnu i Bihaću 13. i 14. septembra stajaće i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Kaže da je namjera HDZ-a Livanjskog kantona da slavi navodno oslobođenje Drvara neprihvatljiva i potpuno nepotrebna provokacija koja jedino može narušiti međunacionalne odnose u BiH.

Iz Drvara poručuju da im podrška predstavnika Srba na nivou BiH daje velik vjetar u leđa. Kažu da mirnim okupljanjem žele reći “Ne” ponižavanju Srba u Drvaru koji su većinsko stanovništvo, ali i da postavljaju pitanje od koga je to Drvar oslobođen kad u njemu nema ni jedne starosjedilačke hrvatske porodice, a u periodu tzv. oslobođenja naseljavala su ga samo 33 Hrvata.

"To je za nas najskandaloznija i nasramnija odluka koju je u posljednje 24 godine od našeg protjerivanja sa vjekovnih ognjišta uradio HDZ, to je kap koja je prelila čašu ponižavanja srpskih povratnika i mi smo spremni na kontraproteste koji će svakako biti organizovani ukoliko ne prevlada glas razuma od hrvatske strane. Danas se evo oglasio i predsjednik Dodik i to nam je najveći vjetar u leđa, tako da nam mnogo znači što stoje iza nas Republika Srpska i Srbija, jer mi nemamo kome da se obratimo osim njima," rekao je Goran Broćeta, delegat iz reda Srba u Domu naroda FBiH.

Bosanski Petrovac jedna je od četiri povratničke opštine koju je Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH pozvao da prisustvuje obustavi saobraćaja na magistralnom putu. Iz Petrovca kažu, obilježavanje dana Drvara ali i premještanje migranata u Medeno polje predstavljaju opšti pokret Bošnjaka protiv Srba.

"Koliko ja vidim to je jedan opšti pokret protiv opština u kojima je srpsko većinsko stanovništvo. Jednostavno, hoće da se da do znanja da je ovo entitet Federacije, a da mi ovdje jesmo u manjini. Minimalno smo zastupljeni u svim organima vlasti u Kantonu i u Skupštinama kantonalnim gotovo da i nema predstavnika Srba. Ja ne znam, ali neće biti dobro," kaže Dušan Došen, zamjenik predsjedavajućeg vijeća Opštine Bosanski Petrovac.

Srbe u Drvaru muči izmišljena proslava dana grada, a povratnike u Bosanskom Petrovcu pritišće migrantska kriza. Iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji kažu da, ako se migranti islamske vjeroispovjesti mogu naseliti u srpska sela, onda i izbjegli pravoslavci mogu doći u bošnjačka i hrvatska. Upravo to će biti zatraženo od Vlade Republike Srpske ako se do drugog rješenja ne bude moglo doći, kaže predsjednik odbora Đorđe Radanović. Kako ATV nezvanično saznaje iduće sedmice trebalo bi da de održi sastanak članova Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH i Milorada Dodika.

"Ako je nekome u interesu da naseli migrante islamske vjeroispovjesti u pravoslavna sela, potpuno je prirodno da je nekome isto u interesu da pravoslavne narode npr. sa Kavkaza ili Sirije, kojih ima dosta i koji takođe sele, naselimo u Kozarac, Janju ili Kotorsko. A što se tiče Hrvata, ukoliko budu htjeli da iz Livna obilježavaju nešto u Drvaru smatram da bi bila dobra mjera da pravoslavne narode naselimo u Plehane ili Kulinovo gdje su Hrvatska sela," rekao je Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Bosanski Petrovac donio je rezoluciju kojom od Vlade Unsko-sanskog kantona traži da odustane od ideje smještanja migranata u Medeno polje. U znak protesta, u subotu su polusatnom šetnjom na pješačkom prelazu prema Bihaću obustavili saobraćaj i vozačima dijelili primjerke rezolucije.