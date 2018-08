Nakon dojave o minama nadležni pretražuju teren oko kasarne Ušivak

Informacije o minskom polju u Hadžićima, u blizini kasarane Ušivak, ministar bezbjednosti naziva spekulacijama. Tvrdi da za migrnte nema opasnosti, a ta kasarna ostaje jedna od lokacija gdje bi izbjeglice uskoro trebalo da budu smještene.

Dragan Mektić tvdi da niko nije, kako kaže, lud da migrante šalje u minsko polje, a i ako postoji neka zaostala naprava, to nije veliki problem.

"Dakle nema, pogledaćemo jos jednom, pregledaćemo. Ako eventualno bude negdje bila pojedinačno minsko – ekslozivno sredstvo, to je bila kasarana, moguće je da ima negdje nešto zabačeno. To je problem rješiv za jedan dan i to će se danas riješiti", rekao je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

Ne radi se o spekulacijama, vec prijavi mještana, tvrde iz federalne civilne zaštite. Kažu da su oni koji žive u blizini kasarne upozorili da su primjetili opasna sredstva, koja podsjecaju na minsko ekslozivne naprave. Reagovali smo pravovremeno i krajnje odgovorno i o tome odmah obavijestili nadležne institucije, poručuju iz Federalne civilne zaštite. Čekamo zvanične inforamcije iz BH Maka, kako bi smo znali o čemu se zapravo radi, kažu u federalnoj upravi.

"Da vidimo ima li naznaka miniranosti, ako ima naznaka miniranosti ili ima mina, mi ćemo to ukloniti. To je otprilike posao od dan-dva ili tri maksimalno. To je od 500-100 metara kvadratnih, s lijeve strane, dakle kada se gleda od ulaza u kasranu", izjavio je Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

U BH MAK-u tvde da su već jednom obišli cijelo područje oko kasarane Ušivak i nisu pronašli ništa sporno. Još prije dvije decenije sa tog područja su uklonjene mine, kažu nadležni, a potrebno je još jednom sve detaljno provjeriti, kako bi sačinili zvaničan izvještaj o bezbjednosti područja.

"Naravno uvijek moramo izaći još jednom. Trenutno su i sada ljudi na terenu, utvrđuju sve da ne bi došlo do nekih neželjenih posljedica, i ova prijava koja je došla od strane građanina, na lokalitetu Ušivka, mi kad smo izašli kod njega nismo ništa našli od minsko – eksplozivnih sredstava", izjavio je Saša Obradović, direktor BH MAK-a.

Ministar bezbejdnosti tvdi da situacija nije haotična, koliko je neki žele predstaviti. Mektić kaže da je oko 60 odsto migranata već napustilo BiH, da migrantskom krizom treba da se pozabavi Evropa, te da će BiH biti dio svakog ponuđenog rješenja. IZ SNSD-a poručuju da Mektić nije kredibilan za rješavanje migrantske krize. Onome što govori, odavno se ne može vjerovati kaže SNSD-ov poslanik u BH Parlamentu Dušanka Majkić. Dok su se druge zemlja na sve načine pripremale za krizu, BiH nije ništa učinila da se izbori sa tim problemom, poručuje Dušanka Majkić.