Nacrt budžeta pred Savjetom ministara do kraja mjeseca

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Vjekoslav Bevanda izjavio je u intervjuu Srni da je završen posao na nacrtu budžeta za ovu godinu i da očekuje da će do kraja mjeseca biti pred Savjetom ministara.

"Prema usvojenom Globalnom fiskalnom okviru, budžet za institucije BiH za ovu godinu je povećan i iznosi milijardu i 27 miliona KM, dok za spoljni dug ove godine izdvajamo 843 miliona KM", istakao je Bevnda, koji je i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara.

On je naglasio i da direktna zahvatanja s jedinstvenog računa za institucije BiH iznose 780 miliona KM, dok su ostalo vlastiti prihodi.

"Znači, nisu to velika povećanja, a mnogo je obaveza pred nama i opet će biti nezadovoljnih", rekao je Bevanda i dodao je da ima niz okolnosti koje su uticale da budžet nije usvojen do kraja prošle godine, te smatra da su one prvenstveno političke prirode.

Bevanda je istakao da Ministarstvo finansija i trezora pokušava da ispoštuje rokove koliko je moguće u cijeloj situaciji.

"Nakon što je Fiskalni savjet usvojio Globalni fiskalni okvir pripremili smo Dokument okvirnog budžeta za period 2021-2023. godina koji je usvojio Savjet ministara i to je red koraka do budžeta", pojasnio je Bevanda.

On je konstatovao da je prošla godina bila veoma teška, te se moralo reagovati u više oblasti zbog epidemije virusa kovid-19.

"Imali smo i pad prihoda od PDV-a i niz otežavajućih okolnosti. Bilo je i dugih pregovora za kredite koje smo imali sa MMF-om i EU i taj novac namijenjen je za budžete entiteta koji nose veliki teret kada je riječ o socijalnim davanjima i zdravstvu. Na kraju, imali smo inicijativu da se smijeni ovaj Savjet ministara od onih istih koji pitaju zašto sada privremeno finansiranje i zašto kasni budžet", kaže Bevanda.

I pored privremenog finansiranja, dodao je miistar finansija i trezora u Savjetu ministara, izvršavaju se svi zadaci institucija BiH iako, kako kaže, on preferira da se budžet usvaja u toku kalendarske godine.

Kad Savjet ministara završi svoj posao, pojašnjava Bevanda, onda se nacrt budžeta dostavlja ustavnom predlagaču Predsjedništvu BiH, a završnu riječ daje Parlamentarna skupština BiH koja i usvaja budžet.

Ocjenjujući godinu za nama kad je riječ o resoru finansija, Bevanda je rekao da je godina bila teška u svakom smislu, ali da moramo biti zadovoljni kad se napravi završni račun.

Ministarstvo finansija i trezora, kao i cijeli Savjet ministara, naglašava ministar Bevanda, imali su niz neplaniranih aktivnosti koje je sa sobom donijela pandemija virusa kovid-19.

"Poptuno se promijenio i način rada i cijeli svijet se susreo s teškim i nepoznatim okolnostima. Uspjeli smo obezbijediti novac kroz naš budžet za neku hitnu pomoć, a tu je bio i kredit MMF-a koji je nakon peripetija s raspodjelom dostavljen enitetima. Kao što se zna na nivou BiH mi ne koristimo taj novac za podršku budžetu i upućen je na adrese onih koji su se direktno borili s ovim opakim virusom", istakao je Bevanda u intervjuu Srni.

On je dodao da je Ministarstvo servis institucijama i da su nastojali da iskordinišu sve procese, da plaćanja putem trezora idu redovno, da se redovno otplaćuje spoljni dug i da se pregovora o novim projektima s međunarodnim institucijama tako da nije zaustavljeno ni finansiranje važnih infrastruktirnih projekata na koridoru "Pet-ce".

Komentarišući neuspješan pokušaj smjene Savjeta ministara u Predstavničkom domu Parlamentrane skupštine BiH, Bevanda je rekao da je legitimno pravo opozicije i poslanika da pokreću ta pitanja.

"Argumenata za smjenu očigledno nije bilo, a sada nam je malo jasnije i šta se dešava s parlamentarnom većinom koja se mijenja od situacije do situacije. Nadam se da je sada stabilna jer pred nama su ozbiljni poslovi od usvajanja budžeta pa nadalje", istakao je Bevanda.

Govoreći o migrantskoj krizi, Bevanda kaže da to nije neočekivan problem i da su se cijeli prošli manadat bavili problemom ilegalnih migracija.

Uvijek je, naveo je on, insistirao da se tome pristupa sistemski i ozbiljno, a ne da se gasi požar, što se, izgleda, sada upravo dešava.

"Ministarstvo bezbjednosti nadležno je za ilegalne migracije i ne bih ulazio u dio posla kojim se bave. Očekujemo od njih neke konkretne i sprovodive prijedloge, a koliko vidim i Parlamentarna skupština BiH čeka to kako bi dali neke smjernice. Što se finansijskog aspekta tiče, Ministarstvo finansija i trezora nema tu nikakvog uticaja, više smo servis Ministarstvu bezbjednosti i ostalim nadležnim institcujama", konstatovao je Bevanda.

On je dodao da ne može ništa reći o silnim milionima pomoći o kojima se priča jer, kako kaže, Evropska unija projekte dodijeli IOM-u, a oni dalje direktno distribuišu pomoć na terenu.

"Mi smo nedavno izašli sa saopštenjem da ni marka nije išla preko jedinstvenog računa trezora i to je cijela istina. Ti tokovi novca meni kao ministru finansija nisu poznati i niko nam ne dostavlja finansijske izvještaje. Mi što znamo kroz informacije Ministarstva bezbjednosti je ono što primimo k znanju na sjednicama Savjeta ministara i dajući mišljenja na te meterijale, a nikakvih finansijskih izvještaja o uplatama i utrošku novca nema preko Trezora i to je jedino tačno", istakao je Bevanda.

On je dodao da će Ministartvo finansija i trezora sva zaduženja, ako ih dobije od Savjeta ministara, sprovesti u skladu s nadležnostima.

"A što se tiče međunarodnih projekata u ovoj oblasti i njihovom finansiranju, tu nemamo ni informacija ni odgovornosti", zaključio je Bevanda.