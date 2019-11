Na zahtjev SDS-a i PDP-a Zvizdić zakazao sjednicu Predstavničkog doma

Denis Zvizdić, bez konsultacija sa Borjanom Krišto i Nebojšom Radmanovićem, za srijedu je zakazao hitnu sjednicu Predstavničkog doma.



Samo jedna tačka na dnevnom redu i to prijedlog izmjene i dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Te su izmjene inicirali Mirko Šarović, Dragan Mektić, Branislav Borenović i Mira Pekić. I ne odustaju uprkos zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske.

Na zhtjev koji je upućen Zvizdiću, potpisali su se još SDP, SBB i DF. Mirko Šarović tvrdi da samo želi nesmetan rad Predstavničkog doma.

"Izbjegavanje mogućnosti za određeni zastoj, opravdan, neopravdan, blokade, namjerne, nenamjerne, za nesmetan rad Predstavničkog doma, uvijek, nakon izbora, nema bilo kakve diskriminacije, nacionalne, entiteske, bilo koje druge, svi mogu u tome da učestvuju i da popunjavaju komisijaska tijela, prema svojoj snazi koju imaju u Parlamentu", istakao je Mirko Šarović, poslanik SDS-a u PD PS.

Jasno je da se oko Poslovnika koji je na štetu Republike Srpske okupile sve bošnjačke stranke, kaže to lider SNSD-a i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Dodik sumnja da je odluka o izmjeni Poslovnika odluka jednog čovjeka i to Mirka Šarovića koji je, podsjeća, i ranije rekao da zaključci Narodne skupštine Republike Srpske nisu obavezujuće za njega. To što rade lideri SDS i PDP, upozorava Dodik više je nego opasno.

"Očigledno da su u rukama Šarovića i Borenovića jedna opasna stvar za Republiku Srpsku. Vidjećemo da li će proći to njihovo, pretpostavljam da je moguće imajući u vidu da su se sve muslimanske partije okupile oko toga da ni SNSD, ni HDZ neće biti unutra, a ukoliko SDA uđe sa SDS-om u tu vrstu priče, onda se stvaraju mogućnosti da se svori neka većin", naglasio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

U SDS-u i PDP- u oglušili su se i na preporuke SNSD-a da povuku inicijativu, jer u tom slučaju postoji scenario da Srpska izgubi svoja mjesta u parlamentarnim Komisijama. Po tom scenariju, Srpsku bi zastupao Bošnjak, u ovom slučaju Adil Osmanović koji ima prebivalište u Republici Srpskoj. Zbog toga, SNSD neće podržati bilo kakvu promjenu Poslovnika.

"Izmjena poslovnika kako je to predvidio SDS i PDP šteti interesima Republike Srpske, kvota iz Republike Srpske od 18 članova, SDA koja participira iz kvote iz Republike Srpske ima jednog poslanika iI po formuli pripada jedno od 18 mjesta. Ovom inicijativom teoretski bi bilo moguće da SDA ima šest da jedan poslanik bude u svih šest Komisija, što bi šest puta jačalo SDA, i Klub SNSD-a neće podržati izmjenu ovakvog Poslovnika", rekao je Staša Košarac, šef Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

Upravo izmjenu Poslovnika je ranije predlagala SDA tražeći deblokadu. O najnovijem zahtjevu se još nisu izjasnili. Ako bude Stranka demokartske akcije podržala izmjenu Poslovnika, kako je to ranije najavio Denis Zvizdić, mogle bi se desiti i razne igrarije oko većine. Na taj način bi se izigrala volja građana koju su pokazali u oktobru prošle godine.