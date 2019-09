Programska deklaracija SDA potvrdila je da se ciljevi ove stranke nisu promijenili od 1991. godine kada ju je vodio Alija Izetbegović i da su još u ratnim rovovima gdje su im interese branili mudžahedini, istakao je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić.

"Kada sam nedavno upozorio da je nesaglediva opasnost ako se poklapaju stavovi i vizije o BiH među pripadnicima odreda 'El Mudžahid' i sadašnjeg bošnjačkog političkog vođstva mnogi su ocijenili moju izjavu neodmjerenom u ovom trenutku", rekao je Špirić Srni.

On je naglasio da je upravo ovaj trenutak pokazao šta je decenijska želja SDA i na koji način oni vide BiH.

"Na sceni je, kako sam već upozoravao, dobro maskiran puzajući šerijat i to se potvrđuje ovakvom deklaracijom SDA koja nema ni 'M' od multietičnosti. Niko od Srba ne može smatrati svojom BiH koja bi nastala po mjeri deklaracije SDA", konstatovao je Špirić.

Onima koji su pisali deklaraciju, a ima ih mnogo u političkim, nevladinim i vjerskim zajednicama, rekao je Špirić, treba biti jasno da je položaj Srba drugačiji nego 1991. godine jer Srbi imaju Repubilku Srpsku koja ima legalitet u Dejtonskom mirovnom sporazumu i da im je ona svetinja.

"Srbi su odlično shvatili šta im je juče poručeno sa Kongresa SDA i oni, kojima to do sada nije bilo jasno, sigurno će otvoriti oči. Ostalo je još da poruke svojih miljenika iz SDA shvati i međunarodna zajednica i da se zapitaju ko to vraća slogan 'cijela iz tri dijela'", zaključio je Špirić, koji je potpredsjednik SNSD-a.