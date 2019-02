Na proljeće se očekuje masovni priliv migranata

Sve je veći broj migranata koji ilegalno ulaze u BiH. Podaci Granične policije pokazuju da ih je u 2018. bilo za 500 odsto više nego 2017. BiH je jedna od glavnih ruta za put prema zemljama EU pa i ne čude najave o novom migrantskom talasu, možda i najvećem do sada.

"Dolazak i prolazak ilegalnih migranata kroz BiH nije stao i to je ruta koja je aktivna i danas. Očekujem da će se broj povećati i da će on u proljećnim danima biti veći nego što je bio u proljeće prošle godine. To je nešto na šta ukazuju svi pokazatelji koje mi imamo. Ruta ovdje ostaje aktivna i očekujem da će biti jedna od ključnih za prelazak i prolazak migranata u EU," rekao je Mijo Krešić, zamjenik ministra bezbjednosti BiH.

U septembru i oktobru migranti su se držali riječnih dolina, gdje su najlakše ilegalno prelazili granicu. U zimskim danima to je, bez velikog rizika, nemoguće.

Snijeg i minusi, za sada, su olakšali posao Graničnoj policiji. Mali je broj onih koji se usuđuju da ilegalno prelaze granicu pod sniježnim smetovima, ali, ipak, postoje i takve grupe.

Na graničnim prelazima pripremaju se za novi migrantski talas s proljeća. Informacije koje pristižu iz Grčke i Turske ne obećavaju, jer govore o hiljadama migranata koji idu ka ovom području.

"Preuzimanje vanrednih mjera na granici BiH, posebno na sjeveroistoku i istoku zemlje, pokušati spriječiti taj pritisak migranata, a možemo očekivati da ćemo imati slične slike kao što smo imali u septembru i oktobru 2018. godine, koji su sigurno bili najkritičniji mjeseci kada su migracije u pitanju," kaže Sanela Dujković, portparol Granične policije BiH.

Granična policija ponovo će da zatraži pomoć MUP-a Republike Srpske. Prema statističkim podacima, najveći broj ilegalaca je iz Pakistana, Irana, Sirije, Avganistana, Iraka i Libije. Do sada su brojne kritike upućene nadležnima u zajedničkim institucijama koji bi trebalo da se izbore sa migrantskom krizom. Posebno ih kritikuju iz Unsko sanskog kantona, gdje su i najveći problemi sa onima koji su, evidentno, zapeli u BiH na putu prema EU.