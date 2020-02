Na karnevalu spaljena lutka sa likom Martine Mlinarović Sopta

Na karnevalu u Mostaru večeras je spaljena lutka sa likom književnice Martine Mlinarević Sopta, koja je postavljena za ambasadora BiH u Češkoj uprkos tome što, kako tvrde organizatori, nema fakultetsku diplomu.

Predsjednik karnevala u mostarskom naselju Centar dva Božidar Puljić naglasio je da nije riječ o spaljivanju lika i djela Martine Mlinarević Sopta, nego kao pojave koja je sa njom u vezi.

"To je odlučilo vijeće karnevalskog udruženja Centar dva, a inače to je inicijalna ideja univerziteta u Banjaluci, Sarajevu i Mostaru, koji su prvi osudili čin njenog postavljanja za ambasadora iako nema fakultetsku diploma", dodao je on.

Organizatori ističu da tradiciju karnevala i spaljivanja na lomači lika osobe koja se proglasi krivom za svako zlo tokom godine, navedeno udruženje njeguje već 20 godina u Mostaru i na satiričan način govori o problemima u društvu.

Lutka sa likom Željka Komšića, aktuelnog predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, prošle godine je spaljena u Čapljini.