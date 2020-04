"Muslimani u BiH koriste situaciju da podstaknu etničke tenzije"

Potezi Sarajeva u vrijeme pandemije virusa korona mogu se opisati kao antagonizam i politička kontradikcija, a muslimani u BiH nemaju argument za odbijanje mjera s ciljem zaštite ljudi i koriste situaciju da podstaknu etničke tenzije, umjesto da to vide kao medicinski problem, smatra kanadski Centar za istraživanje globalizacije (Global Research - Center for Research on Globalization).

U tekstu se podsjeća da Republika Srpska ozbiljno gleda na ovaj problem, pa je i Narodna skupština većinom glasala za uvođenje vanrednog stanja, što je pozdravio i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, kao i opredijeljenost predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović za vanredna ovlaštenja u interesu javnog zdravlja. Sam Incko je naglasio da zaustavljanje širenja pandemije virusa korona i spasavanje života građana mora da bude prioritet za vlasti u BiH. Međutim, njegove preporuke nisu ubijedile vlasti u BiH i dok god su granice otvorene narod Republike Srpske je u opasnosti od povećane stope infekcije. U tekstu se podsjeća da politički lideri u Sarajevu ulažu veto na odluku Narodne skupštine Republike Srpske da uvede vanredno stanje na svojoj teritoriji i tako suzbije širenje virusa. Autor ističe da muslimani u BiH iz političkih razloga blokiraju spasonosne mjere bezbjednosti, koje podržava međunarodna zajednica. - Kao što se i ranije pokazalo, nije kontradiktorno zatvoriti granice entiteta kao što je to bio slučaj u mnogim zemljama i regionima na svijetu, koje su zatvorile svoje granice iako su dio jedne države - navodi se u tekstu. U tekstu pod naslovom "EU zahtijeva da Srbija pomogne Kosovu u vrijeme kriza zbog virusa korona" navodi se da se od Srbije u vrijeme pandemije očekuje da pomogne Kosovu u ime EU, i pored toga što nije članica bloka i što Brisel insistira na nezavisnosti Kosova. Beograd ne može da pomogne Republici Srpskoj u vrijeme pandemija virusa korona, a da u isto vrijeme ne bude optužen za miješanje u odnose u BiH, dok EU proglašava da je Kosovo sada de fakto odgovornost Srbije, ističu iz kanadskog Centra za istraživanje globalizacije. Takođe, u ovo vrijeme krize EU proglašava da je Kosovo de fakto odgovornost Srbije, a ovaj neprincipijelni stav bloka vođen je isključivo interesima glavnih članica i ima za cilj da prebaci medicinsku odgovornost za samoproglašeno Kosovo na Srbiju. U tekstu se podsjeća da EU nije učinila ništa da suzbije albanski separatizam. - U stvari, EU podržava nezakonitost nezavisnosti Kosova što se vidi iz činjenica da je rasporedila 1.000 policajaca, kao i da su sve zemlje članice osim Grčke, Kipra, Rumunije i Slovačke, priznale nezavisnost Kosova - podsjeća se u tekstu. U tekstu se ističe da EU pokušava da prisili Srbiju da uputi pomoć i Kosovu ne očekujući zauzvrat nikakve postupke dobro volje sa albanske strane. - To je politika koja zahtijeva da Srbija tretira Kosovo kao dio svoje teritorije, dok u isto vrijeme EU pokušava da natjera Beograd da prihvati Kosovo kao nezavisnu državu - navodi se u tekstu. Sličan apel iz EU upućen je Srbiji i u vrijeme migrantske krize kada se Unija izolovala od problema na Kosovu i zatražila od Beograda da sarađuje sa Prištinom u kontrolisanju priliva migranata 2015. i 2016. godine. - Onda nije začuđujuće što je Beograd izgubio interes u pokušaju da udovolji Briselu i više ne reaguje na obećanja o članstvu u EU te nastavlja da gradi odnose sa tradicionalnim saveznikom Rusijom, kao i sa rastućom silom Kinom - zaključuje se u tekstu.