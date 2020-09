Most na Rači dio regionalnog povezivanja naroda i privrede

Radovi na gradilištu mosta preko rijeke Save na dionici auto-puta Rača Kuzmin teku planiranom dinamikom. Radovi su intezivni sa obje strane rijeke. Ovim projektom Republika Srpska i BiH biće usko povezane sa Srbijom i to je ono što je bitno za narod sa obje strane Save, istakli su prilikom obilaska ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH - Vojin Mitrović i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović.

"Približićemo na taj način Semberiju sa Beogradom, približićemo Banjaluku sa Beogradom, odnosno stvorićemo preduslove za bolji razvoj i bolji život građana, kako sa strane Srbije, tako i sa strane RS i BiH. Ovi mostovi prije svega spajaju narode, ali spajaju i privrede, kao preduslov razvoja država BiH i Republike Srpske", kaže Vojin Mitrović - ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH.

"Mi ćemo imati most izgrađen za dvije i po godine. On je važan i značajan za povezivanje ljudi, ali ono što je jednako važno jeste to regionalno povezivanje o kojem mi se čini ponekad zaboravimo koliko znači koliko je bitno da smo povezani sa svim zemljama u našem okruženju. Srbija danas sa svim svojim projektima učestvuje sa 13 milijaardi evra u regionalnom povezivanju", kaže Zorana Mihajlović - ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije.

Dionica autoputa Sremska Rača - Kuzmin, projektuje se kao dio budućeg autoputnog pravca prema Bijeljini. Početak saobraćajnice najvišeg putnog ranga predviđen je u blizini postojeće raskrsnice Kuzmin, a prolazi kroz naselja Kuzmin i Bosut sve do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače. Dok se ne završi kompetna trasa Beograd - Banjaluka, najveću korist imaće građani Semberije i Srema.

"Što se tiče grada Bijeljine, mi smo zajedno sa Vladom RS završili sve imovinske odnose, samo još 17 ugovora nije potpisano od svih tih 530 parcela ili 437 ugovora i stekli su se uslovi da se preuzme trasa, da se završi projektovanje i raspiran je javni poziv za izgradnju autoputa od Rače do Bijeljine. To će biti veoma brzo izabran izvođač. Ono što je najbitnije za grad Bijeljinu je da će to biti prva dionica koja će biti urađena i prva će Bijeljina imati koristi od tog autoputa", kaže Mićo Mićić - gradonačelnik Bijeljine.

Novi most preko rijeke Save najzahtjevniji je dio dionice. Sastoji se od prilaznih betonskih konstrukcija na lijevoj i desnoj obali Save, dužine 530 i 450 metara i čelične konstrukcije nad rijekom, dužine 300m. Ukupna dužina mosta je 1.310 metara. Pored mosta, preko rijeke Save kod Sremske Rače, predviđena je i izgradnja zajedničkog graničnog prelaza, a koji će se nalaziti na strani Srbije. Na taj način ubrzaće se protok roba i ljudi i smanjiti transportni troškovi za oko 25 odsto.