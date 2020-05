Moguća gradnja džamije i osnovne škole u migrantskom kampu Lipa

Iako iz Unsko-sanskog kantona uvjeravaju da je srpsko selo Lipa, na granici između Bihaća i Bosanskog Petrovca, samo privremeno rješenje za smještaj migranata, sve se čini da ipak nije tako. U skupštini grada Bihaća priča se o gradnji džamije i Osnovne škole u ovom kampu, tvrde iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

"Imamo informacije da postoje planovi u Gradskoj upravi Bihaća da se na lokalitetu Lipe izgradi vjerski objekat islamske vjerske zajednice. Pa će između ostalog zatvoriti migrantske centre gdje su smještene porodice i te migrante sa djecom premjestiti u Lipu, a onda je potpuno očekivano da ćemo imati situaciju da će tražiti da se napravi i škola za tu djecu", kaže Đorđe Radanović, predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Sve ukazuje na to da bi se migranti u srpskom selu mogli zadržati znatno duže nego što su vlasti Unsko-sanskog kantona predstavile. To je mišljenje i clanova udruženja “Povratnici”. Potvrdu o gradnji džamije i škole od nadležnih još uvijek nisu dobili, ali kažu, logičan slijed događaja je upravo to, jer se ulazak većeg broja migranata u BiH tek očekuje, s obzirom da je Turska otvorila svoje granice. Dolazak još više migranata u Lipu zahtijeva proširenje kapaciteta kampa.

"Ono što nas muči da li proširenje uključuje školu, džamiju ili bilo koje druge objekte, s obzirom da trenutno u kampu imaju ambulantu, poštu, market i neke druge stvari koje ni jedno selu u opštino Bosanski Petrovac nema, dakle gradi se malo naselje. Mi ćemo u narednom periodu uputiti zahtjev Vladi Unsko-sanskog kantona, Vladi, ministarstvu bezbjednosti i gradu Bihaću da nam daju zvanične informacije o tim stvarima, jer s obzirom na čijoj zemlji je kamp da znamo šta se planira graditi", kaže Nemanja Davidović, predsjednik udruženja "Povratnici".

Formiranje centra za migrante u srpskom selu je kontinuirana provokacija usmjerena prema srpskom narodu, kaže srpski član Predsjedništva BiH. Milorad Dodik tvrdi da će biti angažovani svi kapacitete u Republici Srpskoj, ali i na nivou BiH, kako bi to pitanje bilo riješeno.

"To je čist srpski grunt, bez obzira što kantonalne vlasti imaju pravo na to da odlučuju gdje će šta. Mislim da bi bilo korektno da se taj centar napravio izvan srspskih etničkih prostora i imali su sigurno mnogo mjesta na kojima su to mogli da urade, ali oni su htjeli da ovim provociraju. Vidjećemo, borićemo se, mi smo protiv toga", kaže Dodik.

Da sprsko stanovništvo ima razloga za brigu pokazuje još jedan svjež primjer. Prije dva dana došlo je do pobune skoro 300 migranata u kampu Lipa, zato što im, kako tvrde, nije ukazana ljekarska pomoć. Zbog toga su bacali kamenje i druge predmete prema policajcima koji rade na osiguranju kampa, ali povrijeđenih nije bilo.

"Policijski službenici su u tom trenutku kako bi zaštitili sebe, svoje živote i sve ostale, ispalili dva hica upozorenja u zrak. upućene su dodadtne snage u kamp Lipa i uspostavljen je red i mir, Policajci nastavljajuna identifikaciji lica koji su inicijatori pobune u kampu Lipa", kaže Snežana Galić, načelnik krim policije MUP-a USK.

Udruženja “Povratnici” najavili su peticiju o zaustavljanju ulaska migranata u BiH. Građani će peticiju moći potpisati direktno na formularima u Bosanskom Petrovcu ili onlajn putem interneta.