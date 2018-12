Mogerini: Potrebno brzo formiranje vlasti u BiH 

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federika Mogerini rekla je danas da je potrebno da lideri u BiH brzo formiraju organe vlasti i nastave sprovođenje reformi.

"Potrebno je da ohrabrimo lidere da preuzmu odgovornost da brzo formiraju organe vlasti i napreduju u reformskom procesu", rekla je Mogerinijeva poslije sastanka šefova diplomatija zemalja EU u Briselu.

Ona je dodala da spada među one koji su "vidjeli neočekivane pozitivne korake koje je BiH preduzela od 2014. do ove godine" i da je to, kako je navela, zadivljujuće, posmatrano u perspektivi.

Mogerinijeva je rekla da je normalno da poslije izbora postoje određene teškoće.

"Ta država ima specifično ustrojstvo, da upotrijebim eufimizam, ali uvjerena sam da lideri u toj zemlji, kao i narod, mogu da krenu ujedinjeni naprijed u vezi sa reformskom agendom. To želimo da vidimo", napomenula je Mogerinijeva.

Ona je dodala da vjeruje da se "pitanjem izbora u BiH treba pozabaviti što je prije moguće" i "pronaći pravu ravnotežu između potrebe da se pomire jedinstveno ustrojstvo zemlje i standardi EU".

"Nadam se da će, poslije formiranja organa vlasti i ponovog pokretanja reformske agende, ovo pitanje moći da se riješi kroz saradnju", zaključila je Mogerinijeva.