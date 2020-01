Mlađen Božović bez podrške Komisije za imenovanje

Za imenovanje DNS-ovog kandidata Mlađana Božovića, koji se izjašnjava kao Crnogorac, glasala su četiri člana Komisije za izbor i imenovanje SM iz DNS, SP, HDZ i PDA, četiri iz SDP, NS, A-SDA i PDP su bila protiv a dva, iz SDA i SBB-a, su bila uzdržana.

Komisiji nisu prisustvovali četiri člana, ali je kvorum bio dovoljan za odlučivanje.

Nenad Nešić, poslanik DNS-a u Parlamentu BiH, poručuje da nije očekivao ovakav ishod. Međutim, ne sumnja u podršku koja će doći od poslanika, jer konačnu riječ daje Parlamentarna skupština.

"Mišljenje Komisije nije obavezujuće, a konačnu riječ će dati parlament BiH", kaže Nešić.

Što se SDA tiče, oni još uvijek nisu načisto kako će glasati i u Bijeloj sali kada Božović bude na dnevnom redu.

"Tu ima i nekih elemenata stranačkih o imenovanju ministra za ljudska prava i izbjeglice i u ovom trenutku moram reći da su potrebne međustranačke konsultacije i to je sve", kaže Halid Genjac, predsjedavajući Komisije (SDA).

Sjednica Komisije za izbor i imenovanja na kraju se pretvorila u stranačka prepucavanja. Ko postavlja kakva pitanja kandidatu Božoviću i u čijoj je nadležnosti migrantska kriza? I to je danas bilo na tapetu.

"Ovdje se hoće indirektno kazati zašto migranti ne idu u RS, zato što je kandidat iz RS, ne znam gdje živite, hoće se njemu nametnuti da on kaže da će se migranti raspodjeliti na teritoriji cijele BiH, to vam on ne može reći, nekorektno pitanje", kaže Mirsad Kukić, član Komisije (PDA).

"Neko je ovdje na osnovu migranata htio da dobije političke poene i da osudi čovjeka koji nije još ni preuzeo dužnost", ističe Nenad Nešić, član Komisije (DNS).

Poteglo se i pitanje prijave za mobing koju ima Mlađen Božović. Na to je kandidat za ministra imao spreman odgovor.

"Ima ih ovdje deset, sve su oslobađajuće, da li krivične prijave da li parnice", rekao je Mlađen Božović, kandidat DNS-a za ministra za ljudska prava i izbjeglice.

Što se Branislava Borenovića tiče, za njega je Komisija čiji je član nepotrebna pa će ponovo zatražiti izmjenu Poslovnika, a kroz nju i ukidanje Komisije što nije naišlo na podršku.